吃完生魚片喉嚨痛　東京妹就醫…夾出「3.8公分活生生寄生蟲」還在蠕動！

▲此個案被刊登在《美國熱帶醫學與衛生雜誌》（The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene）。（圖／翻攝自期刊）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京一名25歲女性因喉嚨嚴重疼痛不適就醫，經過一連串檢查後才發現，原來一條長3.8公分、寬0.1公分的寄生蟲正在她的體內作亂，醫師最終利用鑷子把蟲夾出來，目前身體已無大礙。只不過，這一切與她5日前吃的生魚片有關。

綜合《科學警報》（Science alert）、timesnownews報導，該名女性當時吃完生魚片後，身體並未出現立即性不適，直到5天後，喉嚨出現發炎疼痛等狀況，讓她決定前往東京都中央區築地的聖路加國際醫院就醫。

經過一連串檢查，她的血液檢查正常，其他數據也都在正常值範圍內，最終在扁桃腺左側發現一隻正在蠕動的偽地新線蟲（Pseudoterranova azarasi）。醫師隨後利用鑷子把蟲夾出並放置於鐵盤中，可見牠當時還活著，不斷扭動身軀。

所幸該名女性喉嚨痛症狀在接受治療後迅速好轉，且院方取出偽地新線蟲的方式並沒有損及患者喉嚨部位。醫師表示，口咽部感染其實很少見，一般會出現喉嚨不適及咳嗽等症狀，但在大多數情況下，只要把寄生蟲取出即可，幾乎不需要使用藥物治療。

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