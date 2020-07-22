T點這樣用Part 21／奇幻攝影大師尤傑尼歐特展門票開搶！

活動小組／綜合報導

召集所有喜歡拍照的網美們，一起參加《西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展》，海拍一波超美神照，《ETtoday新聞雲》App好禮商城限時上架門票中！精選西班牙最具影響力的攝影師、導演以及藝術家之一的尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)的167件「365°」系列作品，打造10間特色攝影棚，將展場完美還原尤傑尼歐的攝影小房間。，打開《ETtoday新聞雲》App好禮商城兌換門票去！

西班牙知名攝影師尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)以奇幻詭譎的攝影美學著名，攝影作品富有強烈故事性，以電影敘事的拍攝風格聞名，本次展覽跳脫以往對攝影展的傳統印象，透過大型燈箱打造沉浸式攝影光廊，增強了攝影作品畫面中的立體感與深度，讓每個人都可以走入場景之中揮灑創意，突破空間的限制，自由創作屬於自己的「作品」。即日(7/22)起，到《ETtoday新聞雲》App好禮商城，使用3500T點即可兌換「西班牙奇幻攝影大師－尤傑尼歐特展門票」！

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【尤傑尼歐特展門票兌換須知】

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※本活動限臺灣(台澎金馬)之ETtoday新聞雲會員參加，且本活動贈品之兌換區域亦限臺灣(台澎金馬)。

※兌換流程：

1. 本商品以人工兌獎方式進行。

2. 由App活動小組信箱於8/7(五)前寄出中獎通知。

3. 於期限內回覆中獎資料，完成兌獎流程。

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