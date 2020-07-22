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T點這樣用Part 21／奇幻攝影大師尤傑尼歐特展門票開搶！

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T點好禮商城兌換

活動小組／綜合報導

召集所有喜歡拍照的網美們，一起參加《西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展》，海拍一波超美神照，《ETtoday新聞雲》App好禮商城限時上架門票中！精選西班牙最具影響力的攝影師、導演以及藝術家之一的尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)的167件「365°」系列作品，打造10間特色攝影棚，將展場完美還原尤傑尼歐的攝影小房間。，打開《ETtoday新聞雲》App好禮商城兌換門票去！

西班牙知名攝影師尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)以奇幻詭譎的攝影美學著名，攝影作品富有強烈故事性，以電影敘事的拍攝風格聞名，本次展覽跳脫以往對攝影展的傳統印象，透過大型燈箱打造沉浸式攝影光廊，增強了攝影作品畫面中的立體感與深度，讓每個人都可以走入場景之中揮灑創意，突破空間的限制，自由創作屬於自己的「作品」。即日(7/22)起，到《ETtoday新聞雲》App好禮商城，使用3500T點即可兌換「西班牙奇幻攝影大師－尤傑尼歐特展門票」！

新聞雲App不只讓您即時掌握最新最快新聞、娛樂影音免費看到飽，會員專屬「T點數」8月31日到期前，讓你吃喝玩樂通通都能兌換，好禮拿不完！

請繼續往下閱讀...

>>>登入看新聞集T點兌換西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展，快下載最好康的新聞雲App<<<

【尤傑尼歐特展門票兌換須知】

※此商品為實體商品採郵寄方式，請至E-mail收取中獎通知並完成兌獎。
※本活動限臺灣(台澎金馬)之ETtoday新聞雲會員參加，且本活動贈品之兌換區域亦限臺灣(台澎金馬)。
※兌換流程：
1. 本商品以人工兌獎方式進行。
2. 由App活動小組信箱於8/7(五)前寄出中獎通知。
3. 於期限內回覆中獎資料，完成兌獎流程。
4. 等待商品郵寄到府。
※注意事項：
1. 本商品不得要求更換其他商品、折抵現金。
2. ETtoday新聞雲保留本活動修改之權利，且不另行通知。
3. 若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

T點好禮商城兌換

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖T點好禮商城兌換

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統示意圖

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

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