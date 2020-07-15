T點這樣用Part17／Her和她購物折扣金限時兌換中！

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「Her和她」成功登陸《ETtoday新聞雲》App好禮商城啦！T點即將於8月31日到期，趕緊到好禮商城兌換小確幸，女性專屬電商平台「Her和她」提供100組50元購物折扣金，到指定新聞雲App購物專區選購商品，即可折價使用，讓你的T點功能加倍，回饋所有用戶，打開《新聞雲App》集T點、和她一起開心購物！

由《ETtoday新聞雲》整合線上線下資源，打造「Her和她」，以「H」Here在這裡，「e」exclusive專屬，「r」radiant發光為品牌精神。平台精挑細選時下女孩們最喜歡的台日韓美妝保養商品、經典專櫃商品；挑戰商品最低價，給女孩們最高CP值、最優惠的寵愛價格。即日(7/15)起，使用350 T點兌換「Her和她」50元購物折扣金，到新聞雲App指定專區消費即可消費折抵，趕快手刀換起來！

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【Her和她折扣金兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，前往【Her和她】註冊並登入會員

◎Step2：至「指定專區」選購喜歡的商品。

◎Step3：結帳時於「促銷代碼欄位」輸入折價序號即可。

※使用須知：

1. 每張折價券限每位會員使用一次。

2. 至指定專區選購商品，可享優惠折價。

3. 退貨/取消訂單無法恢復折價券或購物金，訂購前務必確認後再行下單。

4. 「HER和她」保有活動修改之權利，且不另行通知。

5. 若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

6. 若有任何問題可於週一至週五10:00-18:30，洽詢Her客服專線:(02)5555-6366分機7018。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！