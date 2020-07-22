柬埔寨「洞里薩湖」等不到水…居民無魚可捕！　可能與中國「11座水壩」有關

▲洞里薩湖周圍漁民皆無魚可捕。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

位在柬埔寨境內的「洞里薩湖」是東南亞最大淡水湖，也是當地漁民賴以為生的湖泊。不過，洞里薩湖的水源今年卻遲遲未上升，導致漁民生計受到嚴重影響，專家研判，這一切可能都和中國大陸建造的11座水壩有關。

根據《路透社》報導，湄公河的水已經連續第2年延遲回流，嚴重擾亂當地漁業，影響100多萬人的糧食供。柬埔寨國家湄公河委員會（National Mekong Committee）副秘書長薩拉武（Long Saravuth）表示，這一切可能都和上游中國的11座水壩、寮國的2座水壩，還有乾旱季節有關，「預計回流會在8月出現，從現在開始，回流的時機可能會與過去大不相同。」

▲「洞里薩湖」遲遲未等到湄公河水源回流。（圖／路透）



▲「洞里薩湖」周圍居民的生計受到嚴重影響。（圖／CFP）



每年枯水期時，洞里薩湖（Tonle Sap）的水會經洞里薩河注入湄公河，等到6至10月的雨季時，湄公河的河水就會回流，重新注入洞里薩湖，此時湖的水深可達9公尺，加上湄公河水帶來的沖積物質，讓魚類能夠在洞里薩湖繁殖，也成為當地居民賴以為生的資源。

儘管中國與寮國皆表示，水壩帶來龐大的經濟利益，並且能夠調節水流，有助於防止乾旱與洪水。不過，當地漁民Khon Kheak說，現在漁獲短缺，讓他一天只賺3美元（約台幣150元），根本無法養活一家六口；另一位漁民San Savuth只能被迫到55公里外的城市找工作，「我們什麼也抓不到，沒有水就沒有魚。」

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