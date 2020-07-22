科技大廠主管「已婚劈5女」　獵艷手法曝光！2招成功處理

圖、文／鏡週刊

聯發科負責5G晶片設計的忻姓技術經理，遭控已婚卻偽裝單身，還劈腿至少5名女子，其中一名A女向本刊投訴，指忻男透過交友軟體追求她，2人甚至論及婚嫁，卻遇另名自稱忻男女友的B女找她對質，2女驚覺受騙後，共同抽絲剝繭，發現忻男早已結婚，卻用電腦修圖竄改身分證配偶欄，假裝單身，還另有3名女友。為避免其他女子受害，A女決定出面踢爆這個科技界的渣男。

▲聯發科忻姓經理（右）遭A女（左）指控偽單身、劈腿至少5名女子。（圖／鏡週刊提供，下同）

7月15日，一名在東南亞工作、因肺炎疫情無法回台的A小姐，透過視訊向本刊踢爆科技界渣男的惡劣行徑，她氣憤地說「當初他信誓旦旦說要跟我結婚，還說會為了我到國外工作，沒想到他根本已婚，還劈腿至少5個女生，對每個女生都說要結婚，根本是個感情騙子！」

A女口中的科技界渣男，是在上市公司聯發科擔任技術經理忻姓男子，形象陽光、多金，在聯發科工作超過15年，目前負責5G晶片設計專案。A女告訴本刊，她因為在國外工作，感情沒有寄託，2年前透過網路交友軟體「緣圈」認識了自稱單身的忻男，由於2人有不少相同的興趣，加上男方幽默風趣，因此對他產生好感。

善於製造浪漫的忻男，為了討A女歡心，認識一個月後，就搭機飛到東南亞找她，讓她既驚喜又感動，於是答應忻男追求。之後，忻男幾乎每個月都會飛到當地找她，2人還一起出國旅遊，感情迅速加溫。

忻男強調是以結婚為前提與A女交往，並說婚後她不用再上班，只要幫他生孩子、當家庭主婦就好。他甚至利用A女回台期間，參加她的家族聚會，女方家人對忻男的評價也很不錯。

不過，原本以為遇到真命天子、已經在規劃幸福未來的A女，卻在交往近2年後，驚覺受騙。

今年2月23日，一名自稱是忻男女友的B女，突然傳訊息給她，說因為偷看忻男的手機而發現她的存在，希望確認她與忻男到底是什麼關係？這讓她十分錯愕，不知如何回應。

一名任職聯發科，負責5G晶片專案業務的忻姓技術經理，遭指控隱瞞已婚身分，腳踏多條船。不甘遭玩弄感情的A女向本刊爆料，忻男與她交往1年半後，卻有陌生女子用他的手機來電，質問她的身分，3方還進行大對質，讓她相當錯愕、心碎。

2月24日凌晨，A女接到忻男來電，他邊哭邊強調自己沒有其他女友，還說是公司女同事拿他的手機傳訊給A女開玩笑。忻男堅稱絕對清白，更放話要跳樓輕生、以死明志，希望A女能相信他。不料，2月25日中午，B女又用忻男的手機打電話給A女，並打開擴音，進行3方對質。

B女告訴A女，她也是透過交友軟體「緣圈」與忻男認識，2人去年底正式交往，當她得知A女已與忻男交往近2年，自己是小三時，再也無法克制心中怒火，當場要求忻男做選擇，忻男不堪逼問，只好表示「2個人我都放棄！」但不久後，忻男又傳訊息給A女，表示他決定跟B女在一起，也會結婚，言下之意就是希望A女退出。

遭劈腿的A女很受傷，決心分手，沒想到，3月22日忻男又打電話向A女道歉，說與B女只交往幾個月還常吵架，根本就是「他的惡夢」。忻男強調，這一個月來，他一直想聯繫A女，但手機被B女沒收，也認為自己沒處理好感情問題，希望A女原諒，但A女心存懷疑，並未接受他的道歉。

幾天後，A女又再度接到B女用忻男手機打來的電話，要求3人再次對質。原來B女發現忻男又打電話給A女，更發現忻男除了她們之外，還有其他女朋友，但忻男在電話中卻否認曾致電A女、向A女道歉，讓A女痛批根本他根本無心反省。

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