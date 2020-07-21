美再制裁11家陸企　陸：美方只想破壞新疆穩定「根本不關心人權」

▲陸外交部發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部20日將11家中國公司列入制裁清單，指這些公司涉侵犯新疆人權。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，美方關心的根本不是什麼人權問題，而是企圖打壓中國企業，破壞新疆穩定，抹黑中國的治疆政策，「國際社會看的十分清楚。」

汪文斌21日在例行記者會上指出，美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關的中國企業列入實體清單，這違反了國際關係的基本準則，干涉中國內政，損害中方利益，中方對此堅決反對。

▼美國商務部宣布制裁11家陸企。（圖／翻攝美國商務部）



汪文斌提到，美方關心的根本不是什麼人權問題，而是企圖打壓中國企業，破壞新疆穩定，抹黑中國的治疆政策，對此國際社會看的十分清楚。

汪文斌強調，敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政，「中方將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業的合法權益。」

根據美國商務部資料，此次被列入制裁清單的11家公司為吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術有限公司、合肥美菱、和田浩林髮飾有限公司、和田市泰達服裝有限公司、今創集團、南京新一棉紡織印染有限公司、南昌歐菲光科技有限公司、碳元科技、新疆絲路華大基因科技有限公司、北京六合華大基因科技有限公司，前9家公司被涉「強迫勞動」，後2家公司被指「協助採集少數民族群體基因」。

根據美國商務部的說法，這些企業及機構或個人被列入制裁清單後，美國政府即可根據《出口管理條例》（Export Administration Regulations）限制對這些機構出口、進口或轉口。

▼被制裁的11家陸企。（圖／翻攝美國商務部）

