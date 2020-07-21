ECOVACS「自動清潔集塵盒」掃地機器人2萬有找　還能幫顧小孩跟寵物

▲ECOVACS DEEBOT T8 AIVI+，欲以具競爭力的售價站穩台灣市場。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸家電品牌ECOVACS繼與LINE FRIENDS合作推出「熊大掃地機器人」之後，近期再發表旗下新款旗艦型掃地機器人，搭載與美國iRobot品牌相似的「自動清潔集塵座」，能在每次吸完地後自動將集塵盒灰塵吸至集塵袋內，此外還設有視訊鏡頭，讓使用者用手機就能看顧小孩跟寵物。

掃地機器人在清潔家電市場市占愈來愈高，通路業者表示，主要是因為售價的降低，加上平價產品的出現，在忙碌工作的現代社會中，迎合許多家庭的使用習慣也是主因之一，ECOVACS針對旗下高價機種，再推2020年度旗艦機型DEEBOT T8 AIVI，不但兼具掃拖功能，也有集塵袋設計，預計今（7／21）起在募資平台上開賣，售價不到2萬元，比起市面上近似的同功能機種要便宜一半。

業者表示，DEEBOT T8 AIVI+首度配備「自動清理集塵座」，每當機器人完成一次清掃，回充電座後會立即將集塵盒內髒汙灰塵自動向上輸送至集塵袋，意即整個清掃過程中，使用者不需接觸到集塵盒中的灰塵，也不需頻繁清洗集塵盒。

此外，DEEBOT T8 AIVI+還內建視訊鏡頭，透過手機下載特定APP，便可遙控掃拖機器人巡視家內環境，無論是外出旅遊、小孩在家中走動，或者是毛小孩單獨在家時，都可以隨時打開監控，且能透過內建的聲音播放器，與小孩或毛小孩單向互動（只能說無法聽）。

DEEBOT T8 AIVI+即日起於flyingV募資平台開放預購，超早鳥優惠價為19,999元，正式上市售價預計為21,999元，品牌強調預購之消費者皆享有台灣聯強國際18個月保固，保固期內皆提供到府收送服務。

近期因振興券消費市場開跑，銷售手持吸塵器的瑞典家電伊萊克斯，也針對百貨通路，推出現抵優惠，7／15至8／31期間，到百貨櫃點購買伊萊克斯全系列商品，消費滿1萬元可現抵1,000元；消費滿2萬元可現抵3,000元；Dyson則於7／31前於特定通路購買任一主機商品，可獲贈虛擬「Dyson加倍奉還振興券3,000元」，其品牌振興券可於8／1至9／15期間使用，用於折抵 Dyson正價主機商品。

▲伊萊克斯PURE Q9-P在台開賣，標配新增價值6,000元的新吸頭。（圖／記者蔡惠如攝）