義務役裝甲兵殉職　立委：國防部主導役男下部隊...出事又怪基層

▲立委馬文君指出，一輛戰車若「三缺一」即無法運作。（圖／資料照片，非當事戰車）

記者高堂堯／南投報導

屏東三軍聯訓基地21日進行操演時，年僅24歲的裝甲564旅義務役二兵全若堯，不幸遭CM11戰車砲塔砲尾環壓擊、傷重殉職，令人婉惜。國防外交委員會資深立委馬文君指出，國防部去年下令，將軍事訓練役役男的第二階段訓練改為「下部隊」，但是卻未釐清其工作或訓練內容，讓亟需用人的基層部隊裡，到處都是依規定只能站衛兵的役男，才是這起悲劇的根本原因。

馬文君昨天於個人臉書粉專PO文，哀悼表示「若堯是活潑的陽光大男孩，也是南投子弟兵，發生這不幸的意外，大家都感到難過，也非常關切」，他指出，依國防部目前做法，軍事訓練役男在為時5周的第一階段新訓後，接著有為時11周的第二階段，會有4種情形，其中一項是「抽籤分發至常備野戰部隊施訓，戰時納入該單位編實動員」，也就是戰時去補充常備部隊一般專長的缺員，這也是全若堯為何會「下部隊」的原因。

馬文君說，無止境的掃地、拔草、站衛兵或公差勤務，被認為「無意義勞動」的工作，一直是國軍被人詬病的負面形象，也導致社會大眾，尤其是年輕世代對於服兵役多有「浪費時間，不如讀書工作」的排斥心態；國防部因此於2021年9月針對軍事訓練役役男，下令將原11週第二階段訓練改為「下部隊」，用意是讓役男多了解部隊，以多學到一些實用技能、獲得某些經歷和助益。

然而，依照陸軍司令部24日新聞稿，仍指出去年10月25日令頒「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性的工作，明指部隊主管有違紀情形，並進行相關懲處。

▲義務役二兵全若堯不幸於退伍前因公意外殉職。（圖／翻攝當事人臉書）

馬文君認為，國防部應先釐清多人操作武器載台（例如戰車）或系統（例如操作飛彈、雷達等系統），基層的保養、檢查，「定位是工作還是訓練？」亦即當時全若堯所執行的項目是「工作」還是「訓練」，是否符合所律定的警衛勤務、訓場維管等非高風險性的工作。

▲立委馬文君（中）要求國防部檢討釐清義務役男下部隊的問題，不能將出事責任全推給基層部隊。（圖／資料照片）

馬文君以戰車為例，指出一輛戰車就是需要4個人，缺一員就無法發揮戰力，而戰車內的充填手原是新進人員，在單位自訓下唯一能擔任的職，國防部應明定軍事訓練役男在服役期間，能做、該做、如何做些什麼？否則一位僅能站衛兵的軍事訓練役士兵被分配到戰車連後，單位可能在人員滿編的狀況下，能運作的戰車可能還是原來哪幾輛，「對基層部隊是困擾，對役男也是心生埋怨」。

馬文君認為，在充滿武器、彈藥的基層部隊，其實處處都是具備高風險的因子，國防部將軍事訓練役分發至各基層，基層部隊也按人員編制工作職掌，去做該做的訓練及保養工作，「現在發生意外卻又怪基層」，她要求國防部後續在演訓任務配遣、到單位督導檢查時須認清這些實際狀況，將軍事訓練役男能做什麼先律定清楚，不是一切都推給基層部隊。