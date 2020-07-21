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「亞斯伯格症」小5生被霸凌！　家長會長「畢典公審」：上至下都有問題

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畢業典禮應該是充滿回憶的日子，但患有亞斯伯格症的學童「小東｣（左）卻在畢業典禮上遭到學校家長會會長（右）點名暗指「危害校園安全」。（圖／讀者提供）

▲畢業典禮應該是充滿回憶的日子，但患有亞斯伯格症的學童「小東｣（左）卻在畢業典禮上遭到學校家長會會長（右）點名暗指「危害校園安全」。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

目前被安置在一家育幼院的「小東」（化名），就讀雲林縣一所國小五年級，患有亞斯伯格症（亞斯）的他，遭校方指控至少咬傷3名老師，校方和家長會長以維護其他學童的安全及受教權益為由，合力「驅逐」小東。日前在畢業典禮致詞時，家長會長甚至意有所指地「公審」小東，令育幼院院長相當不捨而出面控訴。

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長愛家園育幼院（長愛）院長吳文輝指控，在今年畢業典禮上，Ｘ姓家長會長也意有所指地公開批評長愛，讓身為長愛院童的在場畢業生「小愛（化名）」，感到尷尬與失落，「那天來賓致詞時，家長會長講到一半突然說：『學校裡因為來了一個『機構』和『機構的小朋友』，為了保護大家在校園和社區的安全，我們請了縣長來，今天下午五點半集合開會，請大家來一趟討論應對。』我聽完覺得非常難過，『我的家』竟然因為畢業典禮，就這樣被毀了。」小愛說。

育幼院院長控訴雲林縣大埤國小校方、家長會帶頭排擠患有自閉症的小東，讓小東因此害怕去學校。（圖／宋岱融攝）

▲育幼院院長控訴雲林縣大埤國小校方、家長會帶頭排擠患有自閉症的小東，讓小東因此害怕去學校。（圖／宋岱融攝）

原來，小東升上小五的開學第一天，捲入咬傷老師事件，頓時被貼上「暴力份子」和「加害者」的標籤，「事發將近一年了，校方至今仍未告訴我們當天確實的事發經過，僅將錯全推給小東。我們也問過孩子，但他表達能力有限，只說當天正在換教室上課而已。」吳文輝不解地說。

臺安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，對於亞斯等自閉症類群所引發的自閉性思考、情緒和行為，應多給予理解及包容，並協助患者轉移情緒，引導患者轉換行為。亞斯孩童如果對學習不感興趣，就該培養課程之外的技能。

雲林縣社會處社會工作科科長許惠雯表示，雲林縣地處偏鄉，特教資源確實相對不足，校方在過程中均盡力與院方溝通協調，社會處為個案進行多次跨局處會議，因該個案管理權仍屬新北市社會局，雲林縣尊重新北市對個案的安排。

小東只有回到育幼院之後，才會卸下心房露出笑容。（圖／宋岱融攝）

▲小東只有回到育幼院之後，才會卸下心房露出笑容。（圖／宋岱融攝）

受長愛指控趕走院童的Ｘ姓家長會長，否認堵人威脅小東離開，不過對於在畢業典禮上公開點名長愛及在臉書社團公審，他則說：「長愛到當地後，造成當地許多困擾，長愛院童『上至國中，下至幼稚園都有問題』，包括暴力傾向及偷竊等。」他更表示，自己並非針對長愛，而是認為當地教育資源不足，希望院童轉介到更好的機構。

至於小東個案管理權所屬的新北市社會局家暴防治中心，至截稿前未有回應。

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