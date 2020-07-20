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乳牙需治療嗎？專科醫師分享讓孩子擁有「漂亮小貝齒」秘訣

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▲醫師張雲傑指出，孩子的乳牙蛀牙若放任不管，蛀牙菌會延著牙髓腔經過神經影響到正在發育的恆牙。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫師張雲傑指出，孩子的乳牙蛀牙若放任不管，蛀牙菌會延著牙髓腔經過神經影響到正在發育的恆牙。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

孩子在乳牙時期的口腔照護只要打好基礎，就能幫寶寶養出一口漂亮的小貝齒；而懷孕媽咪則是在生產前，總會擔心自己準備的不夠。花蓮慈濟醫院婦產部日前舉辦「媽媽嘉年華」，邀請小兒部醫師張雲傑及擁有國際認證泌乳顧問的助產師王淑芳，分別分享讓孩子擁有一口好牙的秘訣、嬰幼兒的營養需求與產前準備。

面對孩子乳牙蛀牙，有不少家長認為「乳牙還會換，何必去治療蛀牙？」張雲傑醫師指出，這樣的觀念是錯誤的，孩子的乳牙蛀牙若放任不管，蛀牙菌會延著牙髓腔經過神經影響到正在發育的恆牙，使恆牙長出時，可能脫鈣變白，或是變黃、凹陷等等礦化不良現象，加上已蛀牙的口腔，細菌濃度高，也會讓沒有蛀牙的恆牙被傳染進而蛀牙。

「孩子睡前的母奶會殘留在口腔，改變口腔內的菌，會增加孩子齲齒的機率。」張雲傑醫師建議，寶寶在還沒長乳牙前，就要幫孩子清潔口腔，到了乳牙長出來後，就需要開始幫孩子做潔牙，包含用紗布清潔口腔、牙齦、舌頭及牙齒，隨著長出的牙齒變多，可以開始使用嬰兒牙刷、牙線，及教導孩子學習刷牙等等來維護牙齒清潔。

照顧孩子口腔健康遵守「二要二不」就能養出一口好牙。張雲傑醫師說，二要包含睡前「要刷牙」，一天至少刷兩次；要使用含氟牙膏並每半年塗氟及口腔檢查。二不有，「不要傷害牙齒」，少甜食、多漱口、不含著奶瓶或母乳入睡；「不要以口餵食」，家長們不要將咀嚼過的食物餵食寶寶，以避免將牙菌帶給孩子。

▲醫師張雲傑指出，孩子的乳牙蛀牙若放任不管，蛀牙菌會延著牙髓腔經過神經影響到正在發育的恆牙。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

助產師王淑芳表示，女人第一胎的生產經驗不僅會記得一輩子，還會影響之後生產的意願。

女兒兩個月大的陳先生表示，以前不知道寶寶沒有牙齒也需要做牙齦清潔，聽完醫師的說明，有很大的幫助，回家後會使用紗布幫女兒清潔牙齦。有著兩歲女兒及五個月兒子的林小姐說，自己很注重孩子的口腔健康，包含紗布清潔兒子牙齦、教女兒刷牙、定期塗氟都有做到，也會回去跟長輩宣導不要把食物咬碎給小孩子吃。

除了照護寶寶的健康之外，孕媽咪的心理健康與自信建立也很重要，擁有國際認證泌乳顧問的花蓮慈院助產師王淑芳表示，女人第一胎的生產經驗不僅會記得一輩子，還會影響之後生產的意願，所以生產前的準備及家人陪伴很重要。透過產前諮詢，除了讓懷孕媽咪認識自己的身體，也讓爸爸了解懷孕、生產過程及認識還在肚子裡寶寶的樣子等等，讓夫妻倆人做好產前準備。

此外，助產師王淑芳也分享「愛的漫舞」，讓媽咪輕撫肚子，並以骨盆畫圈、搖擺，以愛祝福寶寶。王淑芳表示，懷孕過程中，透過漫舞不只可以增加親子間的連結外，夫妻共舞也能增進彼此與孩子間的聯結，讓孕媽咪更有自信踏上母親的旅程，安心迎接新生命的來臨。

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