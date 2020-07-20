「台中巨蛋」隈研吾台日建築團隊得標　預計2026年完工

▲「台中巨蛋」由日本隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所組成的台日團隊得標。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市「台中巨蛋」歷經國內外建築團隊激烈競圖結果出爐，由日本隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所組成的台日團隊得標，隈研吾團隊曾參與設計2020東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館，未來將把台中巨蛋打造成世界建築的新地標，預計2026年完工。

台中巨蛋第一階段評選5月14日揭曉，有劉培森建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、九典聯合建築師事務所+隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所、大宇建築師事務所及大壯聯合建築師事務所等國際級頂尖建築團隊入選，第二階段評選在7月14日出爐。

市府表示，這次首獎作品的設計概念以「天空迴廊、運動公園、世界地標、市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，生生不息，預計2022年動工，2026年完工啟用，未來將成為台中市發展經濟的重要發動機，藉由舉辦國際賽事，帶領運動經濟產業發展及藝術與文化的跨域整合，讓台中市成為宜居城市最佳典範。

其他入選的4家廠商作品，包括第2名的劉培森建築師事務所作品，藉由結合主場館、副場館、青創基地等場域，促進多元化商業機能的蓬勃發展；第3名的竹間聯合建築師事務所作品，以「方圓人生，沒有規矩不成方圓」詮釋未來地標建築的概念；第4名的大壯聯合建築師事務所，以「望向東方之舟」及大安溪峽谷景觀意象，詮釋未來巨蛋建築的概念；第5名的大宇建築師事務所，以台中市徽為構思來源，通過抬高地形，引入設定通道，串聯起一大一小兩個體育場，詮釋未來巨蛋建築的概念。

5家廠商建築模型及相關圖件，預計8月5日至15日在大墩文化中心展覽，讓市民一窺台中市未來建築美學的新紀元。

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