高雄反空汙遊行稱「受刁難」　養工處：承辦員疏失已道歉

▲南部反空汙大聯盟宣導空汙的嚴重性。（圖／翻攝自南部反空汙大聯盟臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

南部反空汙大聯盟以「反空污、抗暖化、顧健康公民」為由，將於8月9日在高雄舉行遊行活動，在申請道路使用的過程當中，宣稱受到高雄市政府的刁難，在臉書發文呼籲即將補選的高雄市長參選人，「應表態保障人民遊行的權力不受侵犯。」

南部反空汙大聯盟在臉書發文表示，向養工處申請路權的過程中一波三折。

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先是被告知只需向警察申請集會遊行，不需申請路權。8日被致電，集合點已有其他單位申請，為避免干擾，需更改集合點。13日又被告知四維三路的高市府前集會申請，將不會被核准，在此場地的其它申請案件，同樣一律被退回。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，去年同一路段申請公民集會，順利獲得高市府許可，今年卻無法獲得核准，一再詢問理由，承辦人員也無法進一步說明，只表示「尊重民眾送件」。

聯盟14日隨即向市議員求援，而養工處仍回覆一樣的答案給關切的高雄市議員。因此決議15日上午召開記者會，而傍晚接到養工處處長來電，表示事先不知情且完全支持集會活動，並指出承辦同仁回覆不當表示歉意，將趕緊核准集會申請。

8月9日反空汙遊行，從美麗島捷運站2號出口出發，走至高雄市政府，以象徵延續美麗島的民主精神，期許追求民主人權、呼吸平權和健康人權為目標。

▼南部反空汙大聯盟於臉書發布與遊行相關資訊。（圖／翻攝自南部反空汙大聯盟臉書）



