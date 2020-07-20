　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

燒不停！　美又一艘兩棲攻擊艦「基薩奇山號」焊接出意外

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 基薩奇山號。（圖／達志影像）

▲又有美海軍軍艦傳出起火。 圖為基薩奇山號。（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

繼「好人理查號」後，美國又一艘兩棲攻擊艦起火！根據防衛新聞(Defense News)報導，上週五停泊在諾福克海軍基地的兩棲攻擊艦「基薩奇山號」(USS Kearsarge,LHD 3)，因焊接產生的火花星點，落於附近的易燃材料上而起火燃燒。所幸船上的水手與施工人員立即拿著消防水帶與滅火器將火勢撲滅，災情才沒有進一步的蔓延。

負責承包改裝工程的通用動力國家鋼鐵造船公司(NASSCO) 發言人安森尼‧帕歐利諾(Anthony Paolino)表示，「此事故是焊接火花落在一塊塑膠布上，塑膠布被熔化並冒煙，所幸沒有造成更大的火勢之前，就被撲滅。」

7月12日才發生兩棲攻擊艦「好人理查號」因施工意外，釀成了延燒四天的大火，接連兩次的火災事故，令美國海軍下令必須暫停造船廠的工作，以完善施工時期的消防應變措施為優先。

▲▼好人理查號。（圖／路透）

▲上週才有美軍軍艦發生火災並延燒四天。圖為「好人理查號」。（圖／路透）

美國海軍司令部發言人羅利‧歐康納（Rory O'Connor）在一份聲明中說，下令停工是為了確保公司遵守消防安全協議。

事實上，這已並非「基薩奇山號」首次發生的火災事故。根據《星條旗報》2016年3月的報導，「基薩奇山號」在赴波斯灣執行任務期間，艦上就曾有一架隸屬美國海軍陸戰隊的「鷂式」軍用機遭嚴重起火並損毀。

▲▼ 基薩奇山號。（圖／達志影像）

▲2016年，基薩奇山號上就傳出有軍機起火損毀。（圖／達志影像）

「基薩奇山號」兩棲攻擊艦於1993年10月16日正式服役，是第三艘美國海軍「黃蜂」級兩棲攻擊艦，與上週同樣發生火災的6號兩棲攻擊艦「好人理查號」為姊妹艦。

ET快訊
苦主曝光！郵局領到2張「半截三倍券」…無奈說話了
大飛管太寬…吳宗憲狠嗆「關你什麼事」：難怪楊晨熙不嫁！
21歲妹辭掉工作「改當狗」　月收入破百萬
快訊／新北大雷雨…他修屋頂「從3層樓高」墜落！頭部變形亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

燒不停！　美又一艘兩棲攻擊艦「基薩奇山號」焊接出意外

反制中國威脅　印度考慮拉達克部署飆風戰機

印度向以色列採購「蒼鷺」無人機　美「MQ-9收割者」在清單中

陸003航母有望明年下水　2035年前打造6支航母戰鬥群

開戰時台灣能用導彈攻北京　張競：洋和尚發文隱藏政治目的？

美E-8C指揮機再出動！　陸智庫：一週內4次接近廣州

共機「海峽中線飛六遍」偵蒐漢光演習　陸官媒：以武獲獨死路一條

以色列將升級「全能王」電戰系統　性能超越美F-35

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

燒不停！　美又一艘兩棲攻擊艦「基薩奇山號」焊接出意外

反制中國威脅　印度考慮拉達克部署飆風戰機

印度向以色列採購「蒼鷺」無人機　美「MQ-9收割者」在清單中

陸003航母有望明年下水　2035年前打造6支航母戰鬥群

開戰時台灣能用導彈攻北京　張競：洋和尚發文隱藏政治目的？

美E-8C指揮機再出動！　陸智庫：一週內4次接近廣州

共機「海峽中線飛六遍」偵蒐漢光演習　陸官媒：以武獲獨死路一條

以色列將升級「全能王」電戰系統　性能超越美F-35

立法院處理「國民法官法」　朝野今不斷電表決至晚上12點

陸航特殉職2飛官解剖　軍方：全力配合完成法定程序

「全身纏膜」挺屍病床！　印尼新冠亡者驚悚慘況曝光

東林經營權之爭延燒　董座顏德新：針對不實指控將採法律行動

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

胡睿兒撿屍性侵判2年...「入獄倒數1天」心情狀況曝光！

兒子捉「巨型毛毛蟲」塞嘴啃咬！　網友嚇壞她笑揭真相

情侶一起理財！改掉「5大毛病」化身神隊友　網加碼曝：情緒也會影響

花蓮有「全台最美海景遊樂場」　6大設施讓小朋友玩瘋、彩色發呆亭賞無敵海景

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

軍武熱門新聞

美記者稱台巡戈飛彈可攻上海和北京

伊朗軍事設施傳多起爆炸案

陸003航母有望明年下水　姊妹艦也開工

共機偵蒐漢光演習 陸官媒回應

美又一艘兩棲攻擊艦「基薩奇山號」火警

陸智庫：美指揮機7天4次接近廣州

以色列將升級「全能王」電戰系統

解放軍很難拿下澎湖？　陸官媒：笑話！

監視邊境

印度考慮拉達克部署飆風戰機

共軍炸掉翡翠　水淹台北7米高？

撞山飛官吳彥霆殉職　公懲會判決出爐

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

塞爾維亞接收大陸6架「CH-92A無人機」

更多熱門

相關新聞

日媒直擊美軍封鎖基地「車輛自由進出」

日媒直擊美軍封鎖基地「車輛自由進出」

多個沖繩美軍基地爆發疫情，雖然美軍向沖繩縣政府表示已經封鎖染疫基地，但卻被日媒發現基地大門敞開，車輛自由進出的畫面，因此遭質疑所謂「封鎖」只是徒具形式。沖繩普天間基地18日又添2名確診者，目前全縣已有143名美軍及相關人士確診，而美軍報告中則指出，其中有3分之1 ，約46人曾在染疫後外出活動，成為防疫破口。

德國4邦邦長促美議員　阻止川普刪減駐德美軍

德國4邦邦長促美議員　阻止川普刪減駐德美軍

「好人理查號」延燒4天火滅了

「好人理查號」延燒4天火滅了

南海角力　陸外交部稱美國可悲

南海角力　陸外交部稱美國可悲

美E-8C指揮機經巴士海峽進南海　「離廣東僅125KM」

美E-8C指揮機經巴士海峽進南海　「離廣東僅125KM」

關鍵字：

美軍兩棲攻擊艦基薩奇山號USS KearsargeLHD 3美國海軍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面