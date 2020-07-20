燒不停！　美又一艘兩棲攻擊艦「基薩奇山號」焊接出意外

▲又有美海軍軍艦傳出起火。 圖為基薩奇山號。（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

繼「好人理查號」後，美國又一艘兩棲攻擊艦起火！根據防衛新聞(Defense News)報導，上週五停泊在諾福克海軍基地的兩棲攻擊艦「基薩奇山號」(USS Kearsarge,LHD 3)，因焊接產生的火花星點，落於附近的易燃材料上而起火燃燒。所幸船上的水手與施工人員立即拿著消防水帶與滅火器將火勢撲滅，災情才沒有進一步的蔓延。

負責承包改裝工程的通用動力國家鋼鐵造船公司(NASSCO) 發言人安森尼‧帕歐利諾(Anthony Paolino)表示，「此事故是焊接火花落在一塊塑膠布上，塑膠布被熔化並冒煙，所幸沒有造成更大的火勢之前，就被撲滅。」

7月12日才發生兩棲攻擊艦「好人理查號」因施工意外，釀成了延燒四天的大火，接連兩次的火災事故，令美國海軍下令必須暫停造船廠的工作，以完善施工時期的消防應變措施為優先。

▲上週才有美軍軍艦發生火災並延燒四天。圖為「好人理查號」。（圖／路透）

美國海軍司令部發言人羅利‧歐康納（Rory O'Connor）在一份聲明中說，下令停工是為了確保公司遵守消防安全協議。

事實上，這已並非「基薩奇山號」首次發生的火災事故。根據《星條旗報》2016年3月的報導，「基薩奇山號」在赴波斯灣執行任務期間，艦上就曾有一架隸屬美國海軍陸戰隊的「鷂式」軍用機遭嚴重起火並損毀。

▲2016年，基薩奇山號上就傳出有軍機起火損毀。（圖／達志影像）

「基薩奇山號」兩棲攻擊艦於1993年10月16日正式服役，是第三艘美國海軍「黃蜂」級兩棲攻擊艦，與上週同樣發生火災的6號兩棲攻擊艦「好人理查號」為姊妹艦。