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「好人理查號」延燒4天火滅了　打造新艦可能要40億美元

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▲▼ 好人理查號 。（圖／路透）▲美軍「好人理查號」火勢終於在周四撲滅。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

延燒4天，美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）的火勢終於在周四撲滅，自12日清晨起火燃燒後，共動員了3個直升機中隊，灑下超過1500多桶水，還有大批消防隊員灌救，才終於滅了這場惡火，不過「好人理查」是否能繼續服役，還有待相關單位進一步評估。

海軍准將、第3遠征打擊群指揮官索貝克（Philip Sobeck）在聖地牙哥基地的新聞簡報會表示，至今仍不知道起火的原因，也不知道毀損究竟到什麼程度，「現在要預測或保證這艘船的未來會是什麼樣子，還為時過早」。不過有專家表示，如評估無法挽救，另找新艦替換可能要花40億美元（約新台幣1180億元）；即使能修復，也可能好幾年無法服役

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／路透）

▲「好人理查號」未來還能否服役還有待評估。（圖／路透）

這場大火總共造成63人輕傷，其中包括40名艦官兵與23名平民。

所幸這場大火發生時，因「好人理查」號正在港內進行整修，平時會有1000人在值勤的艦上當時只待了160人，所有彈藥也已搬空。

▲▼好人理查號。（圖／路透）

▲所幸當時船艦正在港內進行維修，因此並無太多人員傷亡。（圖／路透）

目前美軍將展開正式調查，以確定起火原因與船艦受損程度。初步研判，大火無關人員違規，也許是因船艙壓力增加，引發爆炸。

於1997年完工下水的「好人理查」號，至今已服役22年，曾在日本部屬6年，也曾參與過韓國「世越號沉默事故」，2018年調回原母港聖地牙哥海軍基地進行例行維修。火災發生時，他的深度維修大約已完成2/3。

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