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朝聖名店連續碰壁！意外掀網紅集體「週一腸胃公休日」挑戰熱潮

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▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲美食名店大多週一公休，讓IG網紅們順勢搭上「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／fangting_tsai、lebenfen、tl_tzulung提供）

消費中心／綜合報導

IG網紅最近流行起週一讓腸胃公休的熱潮，到底是怎麼回事？原來是許多網路熱搜的美食店家都選在週一公休，常常讓興沖沖前往名店朝聖的吃貨網紅們碰壁，那…既然煮的人都休息了，網紅們索性化悲憤為力量，直接挑戰近期討論度很高的「週一腸胃公休日」，來場腸胃大掃除。

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲朝聖名店遇週一公休，IG網紅索性嘗試「週一腸胃公休日」。（圖／lanyimingyoyo、yuamin9yu_k提供）

吃美食舒壓造成腸道壓力山大　營養師：「每週吃六休一」較佳

大多數的營養吸收和廢物排除都要靠腸道處理，根據統計，腸道一生約要處理70噸食物，堪稱是集人體加油站與排汙道的強大複合式功能於一身。但現代人往往吃不均衡，大魚大肉高油脂，尤其外食族普遍蔬果攝取量不足，再加上水喝不夠、生活壓力大又運動量不足，更可能引發腸胃不適，成為健康隱憂。

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲經常大魚大肉吃太多，腸道早已壓力山大。（圖／業者提供）

近期許多「節制飲食」概念興起，其實不單是為了美型，更重要的是要讓腸胃放鬆休息一下，有營養師推薦「每週吃六休一」就是大家都可以簡單執行的方式，只要每週幫自己訂一天「腸胃公休日」，以高纖蔬果、地瓜、燕麥等搭配優酪乳好菌，以健康輕食取代高油鹽食物，就能好好幫腸胃清一清重新開機。

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲▼健康輕食搭配優酪乳，幫助腸胃大掃除。

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

週一腸胃公休日概念夯！網紅直接「踩罐」喊舒服

不過攝取好菌也是有技巧的，其中又以便利商店就能買到的AB優酪乳最EZ，健康食品認證長期飲用AB優酪乳有助於增加腸道好菌數量，難怪網紅們紛紛響應營養師推薦的「腸胃公休日」概念，呼籲粉絲週末放縱後，一起試試在星期一讓腸胃喘口氣，來瓶AB優酪乳補充好菌，調整體內環境、代謝力UP。

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲「高屏美食老司機」大蛇丸喝AB優酪乳直接踩罐超霸氣。（圖／大蛇丸提供）

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲左撇子曾因工作累出腸胃問題，呼籲網友偶爾也要讓腸胃和腦袋一起放空。（圖／左撇子提供）

尤其是網路人氣超夯、很懂吃的「高屏美食老司機」大蛇丸，指名推薦AB優酪乳，直接「踩罐」把大瓶AB拿來灌，浮誇形容：「一入喉呢我彷彿感覺到好多好菌在我腸胃裡面翩翩起舞！舒服！」；而過去曾因工作忙碌腸胃出問題的左撇子，則以自身經驗與網友分享，「腦袋需要放空、腸胃也需要」強調讓腸胃休息、定期補好菌的重要性。

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲為自己安排活動休閒放空，也別忘了幫助腸胃放鬆，隨時隨地都適合來瓶AB優酪乳。（圖／ladder0622、hanchungyu、emily9895提供）

▲▼朝聖名店碰壁森七七！網紅集體罷吃　意外掀「週一腸胃公休日」熱潮。（圖／網紅授權）

▲已有眾多網紅加入「週一腸胃公休日」挑戰，維持腸道健康才能愈活愈美麗（圖／fangting_tsai、63official4、butternba提供）

看完這麼多強力推薦後，是不是也很想加入「週一腸胃公休日」的行動？尤其最近國旅大爆發、大家紛紛走出戶外玩耍，或與親朋好友聚餐的機會大增，大口品嘗美食之後，也該讓自己的腸胃至少「每週吃六休一」，給腸胃一個放空的自在時間啦！

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