分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

▲統一企業前總裁林蒼生受邀分享企業成功心法，暢談經營理念經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，3日於台南永康區桂田酒店舉辦「大師名人」講座，請來統一企業前總裁林蒼生分享經營理念，他指出人與企業皆是相同，不應追求過多的物質與利益，並提倡清富企業家概念，追求身心靈平衡，使企業充滿正能量，才是永續經營關鍵，現場吸引超過150位公司中高階主管到場聆聽。

1968年進入統一企業的林蒼生，從工程師到廣告行銷，從食品部經理到總裁，深耕統一半個世紀，從中體會身心靈管理哲學的重要，「企業身心靈具足，才能永續經營」，組織與系統管理是公司的「身」，人才的能力是「心」，而誠實正直就是「靈」，企業跟人一樣，如果無法身心靈平衡，就可能出現錯誤決策。

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林蒼生認為，企業若能秉持身心靈兼具的管理經營模式，企業就會有充滿正能量氛圍，就能帶領企業一步步成長，而高階經理人若能成為「清富」企業家，養成靜下來思考的習慣，是很重要的日常功課。林蒼生說，「清富」不只追求溫飽，也強調心靈滿足，才是真實的財富。



回顧統一經典產品，統一麵、蜜豆奶、左岸咖啡、純喫茶、飲冰室茶集等都是林蒼生發掘的熱賣商品，其中關鍵吸引力就在於愛心與良善。林蒼生說，從良善動機出發所做的產品，就會正向循環並擴散至公司企業，「正能量賺到的錢就會產生正財富」，將企業經營模式導向利己、利人、利社會的企業營運初衷，企業就能永續經營。

林蒼生還說，企業文化是公司的右腦，報表數據是公司的左腦，左腦與右腦必須平衡發展，一個公司有平衡的業績與企業文化，才是要努力的目標。同時，他也認為必須把公司當做自己的家庭，家庭有互相關懷的情感，沒有情感的公司就會開始走下坡，然而報表管理，雖然精準，但沒有情感，所以如何塑造有情感的企業文化才是企業好不好的標準。

此次講座雲嘉南分署長劉邦棟也出席聆聽，他說，人才是產業轉型關鍵，為讓企業有不一樣的經營思維，分署今年持續舉辦「大師名人講座」，邀約各領域CEO分享企業經營理念，希望帶領企業啟動創新用人思維，相關講座活動訊息，可上分署勞動力發展資源網查詢，或洽專線（06）698-5945轉1308。

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