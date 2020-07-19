熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」創史上7月新高　17縣市亮高溫警戒

▲台北高溫飆上39度，再創今年7月最高溫紀錄。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

熱到爆！台北測站今（19）日13:00出現39.0度高溫，再創有史以來7月最高溫紀錄，也逼近歷史最高點39.3度。氣象局持續發布17縣市高溫燈號訊息，提醒民眾出外注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

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▲今日高溫排行，南投出現39.3度高溫，台北也飆上39度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，今日各地高溫炎熱，南投縣南投服務區出現39.3度高溫，台北市13:00時也飆上39度，除再次刷新有史以來7月最高溫紀錄，也已逼近歷史上39.3第一高溫紀錄。

氣象預報員王品翔表示，主要是受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，台北站今出現39度高溫，突破該測站有始以來7月最高溫紀錄，也是今年截至目前，台北站的最高溫，另外，也刷新歷史上第二高溫紀錄。目前台北最高溫紀錄則維持是2013年出現的39.3度。

▲氣象局發布高溫燈號，出外請嚴防高溫，慎防熱傷害。（圖／中央氣象局）

氣象局也持續發布高溫燈號，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部有焚風發生，今日中午前後台北市、新北市盆地、南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；花蓮縣、台東縣，新竹縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、桃園市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市地區，苗栗縣、臺中市、臺南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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