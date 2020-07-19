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哪區這麼苦情？台北午後驚人雨瀑照曝　下周唯一降溫時刻「午後雨區」出爐

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▲▼台北市雨瀑，網友在台北101觀景台拍下這個景象。（圖／網友YouTeng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有網友今在101觀景台拍下台北市驚人雨瀑照。（圖／網友YouTeng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

台北今（19）日天氣變化極端，午後才飆出39度高溫，創下最熱7月紀錄，但受到對流旺盛影響，大雷雨也開炸台北，有網友就在101觀景台拍下驚人雨瀑畫面，發問「哪一區這麼苦情？」。氣象局表示，未來一周仍是高溫炎熱天氣，在太平洋高壓籠罩下各地需留意36度以上高溫，周二後午後雨區縮減，要到周六才會再擴大。

一名網友今午後在101觀景台拍下大雷雨炸台北的驚人雨瀑照，發問「哪一區這麼苦情？」，底下引來眾多留言回報災情，「西門這邊=_=大暴雨」、「松山」、「中山區也是」、「永和的方位」、「三重」。

請繼續往下閱讀...

▲▼午後一陣大雷雨過後，台北降溫破10度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇）

▲午後一陣大雷雨過後，台北降溫破10度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急

不過，午後一陣大雷雨過後，台北也隨即大降溫。天氣粉專「台灣颱風天氣論壇｜天氣特急」表示，在雷雨之後，台北氣溫從中午差點破紀錄的39度，重摔到三點半的27.2度，溫差超過10度，下點雨果然舒服多啦。

▲▼入夏最高溫 炎熱 大太陽 39度C。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北入夏最高溫，氣溫狂飆39度。（圖／記者屠惠剛攝）

至於未來一周天氣，仍屬於太平洋高壓持續籠罩，典型的夏季天氣。氣象局預報員王品翔表示，太平洋高壓逐漸增強，但周一高壓勢力還沒完全西伸，明天午後雷陣雨範圍仍會較大一點，降雨熱區為各地山區、西半部平地、東北部平地，不排除有局部較大雨勢。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周天氣持續高溫炎熱。（圖／中央氣象局）

周二之後，午後雷雨慢慢侷限到中南部地區及各山區，直到周六才會再擴大。氣象局提醒，午後雷雨因為通常來的又大又急，所以外出活動，尤其去山區、河邊一定要小心再小心。

由於大部分的時間天氣晴朗，所以中午前後容易有高溫出現，未來一周很多地方都會有36度的高溫發生，局部地區更可能有37、38度的溫度出現。紫外線指數也同樣偏高，外出要做好防曬、補充水分。

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