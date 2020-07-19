影／「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布一名境外移入個案，40多歲男香港返台探親，在機場採檢後確診染疫。外傳該名個案是國泰航空地勤，且入境後在機場趴趴走。對此，指揮中心發言人莊人祥說，該個案現在已不是國泰航空員工，在檢疫完後，有洗手並徵求檢疫人員同意，到國泰航空櫃台交東西，過程僅40秒，並沒有外傳的趴趴走行徑。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者邱顯燁攝）

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莊人祥說，該名個案因工作長期居住香港，2018年以前在台灣的國泰航空公司工作過，但是在香港就不是了，前次自台灣出境時間為今年4月，7月15日開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，未就醫，17日入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

▲7月19日新增一例境外移入確診者。（圖／指揮中心提供）

衛生單位已掌握接觸者共10人，其中2人為個案當地同住之家庭接觸者，未入境台灣，8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。針對2名家庭接觸者及19名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知香港。

針對個案入境後的活動行徑，莊人祥澄清，並沒有像外界傳的那樣，在機場趴趴走，個案沒有到辦公室和其他地方，只有在檢疫完後，徵求檢疫人員同意，到國泰航空櫃台交付東西，過程僅40秒，且雙方都有配戴口罩。

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