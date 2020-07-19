　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／40多歲男香港返台確診「機上全程戴口罩」　前後兩排「8名旅客」居家隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布一例境外移入新增案例，個案為40多歲男性，長期在香港工作，返台探親因乾咳、喉嚨痛確診，在機上都有配戴口罩，目前匡列10名接觸者。其中8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象，其他2名是家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員。

▲▼7月19日新增一例境外移入確診者。（圖／指揮中心提供）

▲7月19日新增一例境外移入確診者。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥說，個案因工作長期居住香港，前次自台灣出境時間為今年4月，7月15日開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，未就醫，17日入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

▲▼0717中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

目前衛生單位已掌握接觸者共10人，其中8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。另外2名家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知香港。

莊人祥強調，外傳該名個案入境台灣後在機場趴趴走，但其實只有徵求檢疫人員同意後，到國泰航空櫃台交東西，過程僅40秒時間，並沒有像外傳的那樣有到辦公室或美食街。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／今天第3起！屏東神山瀑布男子溺水　目擊民眾：他卡在水裡
快訊／雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家示警：能避就避
發現新品種！「巨型海蟑螂」現身　體型大到嚇人
燒烤店起火！眼尖網友發現「這家常火警」　消防局統計次數出爐
熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」再創7月新高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

快訊／對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

整條魚爆出來！2盒便當只要「芒果冰沙價」　超佛心店家地址曝光

台灣首位公共藝術設計師　打敗萬件作品獲「設計屆奧斯卡」最高大獎

三倍券多塑膠片...挨酸去年吸管白省了　彭啟明嘆：有環保意識就不會這樣做

影／國際疫情累計1400萬例「單日增近26萬例」　WHO：新增個案創新高！

櫻桃小丸子飆起「超輪轉台語」！教育部替4部動畫配閩南音引共鳴

影／「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」創史上7月新高　17縣市亮高溫警戒

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

快訊／對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

整條魚爆出來！2盒便當只要「芒果冰沙價」　超佛心店家地址曝光

台灣首位公共藝術設計師　打敗萬件作品獲「設計屆奧斯卡」最高大獎

三倍券多塑膠片...挨酸去年吸管白省了　彭啟明嘆：有環保意識就不會這樣做

影／國際疫情累計1400萬例「單日增近26萬例」　WHO：新增個案創新高！

櫻桃小丸子飆起「超輪轉台語」！教育部替4部動畫配閩南音引共鳴

影／「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」創史上7月新高　17縣市亮高溫警戒

Jennie「火辣黑裙」秀傲人肩線！下秒換回白襯衫直接變乖乖牌

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

到嘴邊的吻飛了！小甜甜打坐曝「唯一雜念」　迷戀張書偉：我不想再忍耐

安徽巢湖水位破歷史新高　三河鎮3.1萬人「緊急撤離」

加拿大「冰川觀光巴士」翻覆碎石陡坡…釀3死！直升機空運送醫搶救

求婚戒指買好了！酷玩樂團主唱、《格雷》達珂塔強生「準備結婚」

快訊／屏東神山瀑布男子溺水！警消急拉上岸搶救　目擊民眾嚇傻：他卡在水裡　

Zoom宣布與Formula 1攜手　推出首次虛擬Paddock Club合作

肝功能指數正常不一定健康！醫提醒：30歲以上民眾應評估其他指標

傳已向 政院特別報告「調漲健保費」　衛福部：11月才評估！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

18歲工地歌神背景曝光　女粉暴動

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」

更多熱門

相關新聞

香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

香港新冠肺炎疫情持續飆漲，18日確診人數已超過2003年SARS感染人數，根據港媒消息，今（19）日新增新增100宗確診及初步確診。香港特首林鄭月娥下午將出面召開記者會。

「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

快訊／40多歲男17日香港返台　喉嚨痛、乾咳確診染疫！

快訊／40多歲男17日香港返台　喉嚨痛、乾咳確診染疫！

傳新增確診者18日曾到桃機國泰航辦公室逗留

傳新增確診者18日曾到桃機國泰航辦公室逗留

日解封一個月病例增10倍　自東京擴散

日解封一個月病例增10倍　自東京擴散

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面