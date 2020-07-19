影／40多歲男香港返台確診「機上全程戴口罩」　前後兩排「8名旅客」居家隔離

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布一例境外移入新增案例，個案為40多歲男性，長期在香港工作，返台探親因乾咳、喉嚨痛確診，在機上都有配戴口罩，目前匡列10名接觸者。其中8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象，其他2名是家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員。

▲7月19日新增一例境外移入確診者。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥說，個案因工作長期居住香港，前次自台灣出境時間為今年4月，7月15日開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，未就醫，17日入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

目前衛生單位已掌握接觸者共10人，其中8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。另外2名家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知香港。

莊人祥強調，外傳該名個案入境台灣後在機場趴趴走，但其實只有徵求檢疫人員同意後，到國泰航空櫃台交東西，過程僅40秒時間，並沒有像外傳的那樣有到辦公室或美食街。

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