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以色列將升級「全能王」電戰系統　性能超越美F-35

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實習記者陳妙津／綜合報導

以色列於2010年10月簽署同意書後，成為第一個經由「對外軍售」流程，向美國採購F-35的國家，並在2016年6月底在美國德州沃斯堡（Fort Worth）接收了首架F-35A戰機，到11月時，可望擁有27架F-35，將成中東空域不可小覷的力量。

據《歐亞時報》（Eurasian Times）與《國家利益》（The National Interest）網報導，以色列正計劃升級F-35I「全能王」（Adir）機隊，讓這支機隊成為高科技電戰機器，迎敵鄰近敵對國家的威脅，如伊朗等國。

以色列在4日已接收了4架F-35，其中更有一架將接受特殊高科技電戰技術升級的驗證機，報告中指出，以色列工程師打算升級已相當先進的電子情報（ELINT）電戰系統。

▲F-35是世界上最大的單發單座艦載戰機 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲以色列向美國採購F-35，並計劃升級電戰系統 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

出於安全原因，電戰技術的詳細資訊並未公開，尤其是美國F-35的具體細節更是如此，不過電戰可以大幅提高機隊的戰力，可發射電子訊號干擾敵方飛彈，或是執行關鍵防禦等，而 F-35戰機上的先進電戰系統也有助偵測，可干擾伊朗大多以俄羅斯平台建構而成的防空系統，這或許也是以色列想將F-35戰機的電戰系統升級的主因之一。

此外，F-35戰機上的感測器偵測範圍與可靠度，能有助於瞄準及偵測技術提升，能在極遠處變發現威脅，這種感測系統整合先進電戰系統可能將是以色列升級F-35的重心，升級後不僅能輕易制霸中東空域，電戰性能也會超越美國的F-35戰機。報告指出，截至目前為止，以色列空軍已有20架F-35，未來仍在持續增長中，為以色列空戰投注更多力量。

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