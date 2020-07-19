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單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民：買不到魚太過分…業者曝心聲　澎管處回應了

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單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民傻眼：買不到魚太過分　澎管處回應了。（圖／東森新聞）

▲澎湖早餐店人潮擠爆。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

澎湖「類出國」旅遊夯，也造成亂象叢生，租車業者供不應求，天天煩惱去哪調車給遊客，觀光客車禍事故比同期高出4成5。當地人也抱怨連連，市場海鮮都被搶光，家庭主婦大喊買不到，認為報復性出遊根本是在懲罰澎湖。對此，澎湖國家風景區管理處呼籲，赴澎旅遊事先妥善安排食宿，發揮公民責任共同維護旅遊品質，並提出11點參考事項。

配合中央推出安心旅遊補助離島加碼、振興三倍劵上路，新冠肺炎疫情解封後，澎湖成為國旅最夯地點；加上強碰每年的重頭戲「花火節」，航空公司也放大機型飛澎湖航線，海運增班，入境人數狂飆，15日單日就有1.5萬人，早已超越每日最高乘載量，基礎民生水電、軟硬體設施未來恐無法負荷，甚至已經有水管線末端用戶開始出現缺水問題。

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▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲▼澎湖旅客人潮爆量，單日達1.5萬人登島破新高。（圖／澎湖縣警察局）

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

《東森新聞》18日直擊，澎湖一家早餐店幾乎座無虛席，除了已入座的遊客，外頭還有等待安排的民眾；另一家知名燒餅店的遊客同樣多到嚇人，隊伍從店內排到店外。

遊客湧入澎湖，大小名店生意爆滿，還有民眾等一個多小時才買到。不只餐廳人潮擠爆，遊客到澎湖必吃海鮮，但這可讓地方爸爸、媽媽大喊太誇張了啦。一名女性居民直呼，「買沒魚啦，人太多」；另一名男性居民也抱怨，「啊就買不到魚啊，太過分了啦！」

今年花火節開幕第一周湧入5.8萬人次，比去年開幕首周增加約27%。遊客爆棚造成亂象叢生，除了之前有人在「摩西分海」升紅旗時強行下水，許多人騎車不戴安全帽，觀光客交通事故暴增，跟同期相比增加4成5。

▼當地人抱怨買不到魚。（圖／東森新聞）

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民傻眼：買不到魚太過分　澎管處回應了。（圖／東森新聞）

而租車業也是供不應求，天天為了要調車給遊客租傷透腦筋。一名業者直言來不及應付，買新車也買不到，還是得排隊，再進50、100輛也不夠。

面對爆棚的遊客，之後還有第二波離島補助，以及8月登場的郵輪跳島行程，有觀光業者、旅宿業者接訂房電話接到手軟，但真的沒房了。一名民宿業者表示，對旅遊業者來說，真的很希望補助可以避開最旺的季節，可能在10月之後。

▼大批遊客湧澎湖。（圖／東森新聞）

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民傻眼：買不到魚太過分　澎管處回應了。（圖／東森新聞）

民眾大量湧入澎湖，不只降低旅遊品質，也大大影響當地居民，在地人直呼類出國報復性旅遊，根本是在懲罰澎湖。對此，澎管處18日指出，加強提醒選擇澎湖旅遊務必訂妥交通及食宿，並鼓勵搭乘大眾運輸，遵守道路交通規則及尊重在地旅遊規範，以維護旅遊品質並保障自身安全，下列旅遊注意事項請大眾多加參考：

1. 旅遊前，查詢並事先訂妥在地遊程交通、食宿。
2. 在人多、空氣不流通場所配戴口罩，勤洗手，仍需自主健康管理。
3. 炎熱天氣多注意防曬及補充水分。
4. 公開透明交易資訊及行為。
5. 海邊從事活動請注意潮汐、公告事項及環境安全，勿破壞潮間帶生物、危險水域不戲水、無救生員處不戲水。
6. 駕駛車輛請減速慢行、多加禮讓，遵守道路交通規則。
7. 澎湖水資源有限、成本高，請多珍惜水資源，節約用水。
8. 多使用大眾運輸旅遊，如好行公車雙路線（澎湖北環海景與湖西人文風光路線），並可事前線上預約，更多相關宣傳資訊可至「台灣好行媽宮˙北環線」官網查詢。
9. 旅遊前應先查明並遵守旅遊地規範，如：遵從北寮至赤嶼陸連島摩西分海活動區公告事項、勿攀爬破壞玄武岩地質等。
10. 參考旅行業品保協會公告，選擇價格合理公道旅遊商品，及選擇領有合法旅行業執照之旅行社辦理的旅遊活動。
11. 選擇合法旅館民宿，可連線至交通部觀光局「台灣旅宿網」，以保障住宿安全。

澎管處處長許宗民表示，澎湖處處是美景，各地有美食，各旅遊線生態多元，尤其是北海（如：吉貝嶼、目斗嶼、姑婆嶼等）、東海（如：員貝、鳥嶼、雞善嶼等）離島風光等富含人文、地質、海鳥等生態及美食，非常值得大家去體驗暢遊。澎管處呼籲，維護旅遊安全及提升旅遊服務品質是全民共同責任，期望大眾發揮公民素養責任，讓所有遊客乘興而來，盡興而歸，擁有一個難忘的澎湖之旅。

▲▼2020澎湖花火節，吉貝施放。（圖／澎湖縣政府）

▲▼澎湖花火節登場。（圖／澎湖縣政府）

▲▼2020澎湖花火節，吉貝施放。（圖／澎湖縣政府）

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