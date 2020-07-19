94歲老翁赴靈堂　自備手電筒！「只為看清楚愛妻容貌」...逼哭4萬人

▲94歲的陳有理堅持陪愛妻走完最後一路 。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

一生之中若能遇到相知相惜的另一半，一起走完人生的下輩子，肯定是一件很幸福的事情。馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平鎮93歲老婦江畫眉，2日晚上在家中過世，告別式當天，94歲的丈夫陳有理因年紀大視力欠佳，帶著手電筒在身上，只為了可以清楚的看到愛妻的容貌，逼哭現場所有親友。

孫女張尤佳（Sonia Teo）在臉書上分享自己外公外婆的故事，兩人從小就認識且玩在一起，於二次世界大戰後結婚，「當時候沒有婚禮只是簡單的吃個飯，也沒有戒指，只有外公送她的手鐲」，但他們卻一起走過了78個年頭，不離不棄的陪伴在彼此身旁。

▲陳有理堅強的模樣，讓親友感到心疼。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

▲陳有理拿著手電筒靜靜凝望著愛人的模樣，令現場所有人為之動容。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

告別式當天，為了不讓親友擔心，陳有理強忍著淚水，嘴上說著「沒事」，告訴孫子女們，「外婆過世了，沒事就不用回來了，路途很遙遠」。陳有理因為視力不好，當天還帶著手電筒在身上，只為了可以看清楚愛妻的最後一面，「78年過去了，她還是依然漂亮」，靜靜凝望著愛妻，眼中充滿著不捨，畫面令全場為之動容。

張尤佳表示，喪禮結束的當天晚上假裝要離開，其實默默在一旁觀察外公，「外公抽了一根煙在家外面徘徊，之後又看向天空然後默默地走進家裡，把大門和窗簾拉上，看到這個畫面，我們都哭了，外公很堅強，堅強到讓人覺得不捨」。

美麗的愛情故事逼哭4萬名網友，「祝福外公與外婆，下輩子仍然活著比這輩子更燦爛的愛情」、「完蛋，看完哭了」、「最美的愛情，就是把愛情幻化為親情；最動人的事，就是不用說行動足以證明一切」、「這就是愛情」、「祝你外公身體健康，外婆一路走好，你全家大小也好好的」、「看著親人走真的是很難熬」、「好感人愛情，會讓人感動掉淚」。