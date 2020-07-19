玩具總動員快閃商店台北、台中、高雄依序開幕　電影經典場景直接還原

暑假就是各種展覽、快閃商店的旺季，今年適逢超人氣的玩具總動員25週年，特別推出3種主題風格快閃商店，從暑假起依序在台北、台中、高雄3大城市陸續開幕，讓北中南的粉絲不用像以往依樣只能羨慕台北人可以親臨現場，或是要特別安排時間北上逛店，讓粉絲們紛紛期待！

首先台北場的「Toy Story House」於7月1日搶先推出，選在台北舊城西區的近百年3層樓古式建築開幕，目前一樓更是超人氣咖啡CAFE!N的門市，之所以挑中這裡是因為慶祝玩具總動員25週年，所以希望帶領大家從充滿時代感的復古風一樓慢慢回憶，門口的招牌上巧妙懸掛一支胡迪娃娃，呼應電影情節。

店裝風格上可以明顯感覺到1樓獨有風格，用復古感的蠟筆插畫筆觸詮釋玩具總動員裡的經典角色，在各面白牆上呈現，變成大家喝咖啡時的另類打卡點，同時座位上也特別重新設計玩具總動員經典英文字樣的座位，一整排排列質感中又有童趣感。

接著走到2樓，就是大家熟悉的玩具總動員繽紛世界，首先是巴斯光年打卡區，粉絲除了可以血拼一番，也可以走進打卡棚中拍出自己的美照，主辦單位更將電梯與櫃台一角打造成比薩星球，更將電梯設計成夾娃娃機，裡面放滿三眼怪的玩偶，雖然不能實際夾取，但設計就先贏一半；接著走到另一邊牆角則是胡迪的打卡區，抬頭一看，建築的空景上方還懸掛著飛行中的胡迪與些許雲朵點綴。

接著走到3樓，首先是安弟的房間打卡區，在床鋪上擺滿玩具總動員的經典角色玩偶，一旁還擺放播放中的電視，讓逼真度更加分；再來則是專門陳列聯名球鞋的巨型書本，在櫃上擺放一雙雙球鞋；接著則是另一頭的樂高積木區，將經典的繽紛色彩英文積木隨機堆疊，陳列不同的周邊商品，瞬間將粉絲拉回劇情的回憶漩渦。

至於台中場將於7月17日在台中草悟廣場以「懷舊電影院」的主題風格打造一間期間限定的美式復古電影院，每週都會用不同集的玩具總動員電影當作主題；緊接著就是7月28日在高雄夢時代登場的「夏日玩具派對」，既然是派對，那麼一定要夠豐富、夠有趣，所以高雄場將會打造巴斯光年的射擊場、玩具星球、牛仔套圈圈等體驗活動。每一城市的快閃商店都有所不同，讓粉絲們可以趁著暑假一一打卡起來。

介紹完3個快閃商店的主題後，這次也會販售上千種的週邊商品，像是全新推出的經典角色大型地墊，特別在台北店的2、3樓空間隨機擺放，非常搶眼，讓人想立刻入手；當然也有夏季必備的迷你風扇、還有每次去海邊必帶的海灘球，另外台北場因為在CAFE!N店中開幕，迪士尼也特別與CAFE!N合作推出5款玩具總動員版本的咖啡豆包裝，讓粉絲們爭相敲碗想收藏。

除此之外，CAFE!N也特別於玩具總動員開幕首日同步推出與台灣3間知名品牌聯名合作，分別是台北東區知名的「法朋烘焙甜點坊」、台中職人麵包「麵包林里」與彰化果醬女王「好食光」，由這3個品牌特別為CAFE!N獨家開發新口味，像是法朋的「閃電泡芙」、麵包林里的「紅豆抹茶吐司」與好食光的「草莓桑葚菓實蜜」等，都是炎炎夏日清爽開胃的美食選擇。

《Toy Story House》

地點：台北市中正區衡陽路35號

日期：7月1日－9月30日

時間：平日 12:00-19:30、假日 11:00-19:30

《懷舊電影院》

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

日期：7月17日－年9月6日

《夏日玩具派對》

地點：高雄夢時代一樓（高雄市前鎮區中華五路789號）

日期：7月28日－9月13日

※ BY WENDY CHEN



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