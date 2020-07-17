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小白鞋稱王的季節到來！嚴選12雙從運動、休閒到情侶都百搭

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夏天是許多人添購小白鞋的首選季節，以下推薦12雙好穿、好搭又耐走的CAMPER白鞋，看完包準連不缺鞋的人都想再購入一雙！

小白鞋是一年四季都必須存在的基本經典款，而簡約的白色鞋款一直都是CAMPER家族的熱銷款式，不僅擁有符合人體工學的機能性舒適設計，並採用愛護地球的環保材質，其重視內外細節和洗鍊大方的外型，都是讓CAMPER在鞋履界屹立不搖45年的關鍵。以下推薦12雙CAMPER時髦好搭的小白鞋，從運動鞋、休閒鞋到情侶鞋，入夏立刻先買一波再說！

女鞋首選

推薦小白鞋1：CAMPER Courb系列白鞋

Courb的命名源自20世紀最重要的建築師之一 ：Le Corbusier。製鞋工藝和建築的結合造就了Courb鞋款的誕生，其中性、極簡、柔軟、簡潔的設計，搭載輕量科技和彈性結構，在經典和前衛間達到完美平衡。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Courb系列白鞋／NT$6,680（女鞋）

推薦小白鞋2：CAMPER Hoops系列白鞋

Hoops鞋款十分推薦給都會行女性，原創的邊條和中底環繞的三條圈線，以及裸色鞋底大大寫上的CAMPER字樣，賦予傳統的硫化鞋全新樣貌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Hoops系列白鞋／NT$5,680(女鞋)

推薦小白鞋3：CAMPER Imar Copa系列白鞋

以航海世界為靈感的Imar Copa鞋款，外型更具運動風格也更加耐穿。材質採用全粒面皮革和麂皮。鞋舌上亮橘色的C字logo讓鞋款更顯活力，輕量彈性的舒適穿著感超適合台灣悶熱的夏天。

 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Imar Copa系列白鞋／NT$5,580(女鞋)

推薦小白鞋4：CAMPER Nothing系列白鞋

CAMPER全新復古鞋款Nothing有著經典跑鞋的輪廓，專為重視舒適感的人打造。鞋底升級加入了鋸齒設計，不同材質和材料拼接的鞋面更添設計感；米白交織的配色則讓小白鞋多了份溫潤，即使豔陽高照也能穿得清爽優雅。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Nothing系列白鞋／NT$6,980(女鞋)

推薦小白鞋5：CAMPER Pix系列白鞋

這個全新中性系列擁有帥氣俐落的外型，看似簡約但又充滿小細節。單色鞋身以簡單的線條與3D大底融為一體；此系列獨有的流線型大底，由於重覆的垂直切口變得更有彈性；鞋跟則加入了運動鞋常有的X型扭轉技術，提供行走時額外的穩定性。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Pix系列白鞋／NT$7,280(女鞋)

推薦小白鞋6：CAMPER Runner Up系列白鞋

誕生於1982年的Runner系列致力打造猶如運動鞋般舒適的休閒鞋。全新鞋款使用Ortholite鞋墊，具有更好的舒適性；360度的縫合技術，則讓鞋款更耐穿持久。透過採用EVA技術，整雙鞋輕巧到重量僅500克；寬楦頭的鞋型則對寬腳的女孩特別友好，即使步行許久雙腳也不易感到疲累。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Up系列白鞋／NT$6,080(女鞋)

推薦小白鞋7：CAMPER TWINS系列白鞋

這雙鞋款也太悶騷，外表是百搭經典的全白款式，內襯卻是超吸睛的螢光色系，重點是左右腳顏色還不一樣！創意十足的設計賦予鞋履活潑生動的生命力，穿出門絕對回頭率超高！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER TWINS系列白鞋／NT$6,980(女鞋)

男/女鞋首選

推薦小白鞋8：Camper Together with Ecoalf系列白色Courb休閒鞋

簡約控一定會愛這雙鞋款！鞋型外型摩登，但配色低調雅緻，輕盈的鞋體更適合日常穿著，不論搭配西裝或是休閒服，整體造型都能更顯時尚，也很適合買來當百搭的情侶鞋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Camper Together with Ecoalf系列白色Courb休閒鞋／NT$6,180(男/女鞋)

推薦小白鞋9：CAMPER Pelotas XLF系列白鞋

新款的Pelotas XLF是Pelotas Xlite的更新版，提供都會運動休閒的新選擇。新的楦頭和Strobel結構搭配PU大底的設計，讓Pelotas XLF鞋款更具運動風格，舒適感也一併升級，更加符合年輕人的需求。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Pelotas XLF系列白鞋／NT$6,680(男/女鞋)

男鞋首選

推薦小白鞋10：CAMPER Peu Touring系列白鞋

Peu Touring鞋款是Peu系列的年輕運動版，更輕量也更有彈性。OrthoLite鞋墊提供緩衝和舒適，EVA大底及360度縫合技術提供良好抓地力和耐穿度，而較厚的杯型大底和獨特的曲線，在沉穩之餘也更添趣味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Peu Touring系列白鞋／NT$5,180(男鞋)

推薦小白鞋11：CAMPER Runner Four系列白鞋

Runner Four系列鞋款設計簡約，全白鞋身搭配全白大底是永遠不會退流行的經典配色。除了維持品牌一貫主打的舒適性，EVA科技的使用讓鞋體重量僅500克，走起來無負擔；360度縫合技術，則讓鞋子耐穿不易變形。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER Runner Four系列白鞋／NT$5,980(男鞋)

推薦小白鞋12：CAMPER TWINS系列白鞋

與TWINS系列女版鞋款相同，男版在潔白鞋身內同樣配有明亮顯眼的螢光色系，左有腳內襯分別以螢光藍和螢光黃呈現，無限創意力帶來獨特的世界觀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CAMPER TWINS系列白鞋／NT$6,980(男鞋)

※BY TRAVIS HUNG, CHEN CHEN WANG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【VG球鞋控】20款小白鞋百搭又時髦！最完整經典款推薦一次收入鞋櫃

一次送上50雙白鞋軍團！2018夏季小白鞋推薦，今年入手依然不退潮

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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