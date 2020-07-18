密恐慎入！內湖爬出「百萬黑小蟲」煮飯自動加菜…居民崩潰：掃把一揮掃整桶

記者徐愷昕／台北報導

台北市內湖區金龍里居民反映，約莫7月初開始，每天下午3點至6點家中都會竄出成千上百隻蟲蟲，牠們攻占四處，不只隨時會爬到人身上，就連煮飯都會直接「幫加菜」，數量相當驚人。對此，金龍里里長鄭允強表示有向相關機關求助，但過程艱辛，各單位總是互踢皮球，雖然目前已知道該昆蟲是「扁緣椿象」，噴藥後已有改善，但還是希望可以治標，找出問題根源。

▲內湖區金龍里7月起遭「扁緣椿象」攻陷，家中隨便就可以掃出千百隻。（圖／金龍里長鄭允強提供）



請繼續往下閱讀...

從當地居民拍下的畫面可見，金龍里現在真的是「蟲蟲危機」，每天下午2點起至6點，固定都會有百萬隻像螞蟻般的小黑蟲傾巢而出，不只爬滿水溝蓋，也會將路燈佔好佔滿。就有住戶錄下家中影像，只見掃把隨手一揮，就可掃出整桶蟲，居民表示，現在不僅睡覺會有蟲爬上身，就連煮飯都也會有「高蛋白自動入菜」，生活得實在很崩潰。

有關此問題，金龍里鄭允強里長說獲報後有立即向各單位反映，但每個機關都有理由推託，最初公園處表示不是昆蟲專業，初判為農業蟲，他遂轉向產發局農發科詢問，未料對方卻說此區不屬市府農林區，又推給大地處，大地處則回應不是殺蟲專業，應該找動保處，最後動保處又說該物種非外來種，對人體無害，無法處理，將事情指向環保局，建議清潔隊協助噴藥。

▲▼內湖區金龍里7月起遭「扁緣椿象」攻陷，家中隨便就可以掃出千百隻。（圖／金龍里長鄭允強提供）

►偷偷分享少女秘密！

鄭允強無奈表示，最後僅有公園處及清潔隊釋出善意幫忙，在透過公園處協助將蟲蟲送驗後，目前確定該物種是「扁緣椿象」，雖有找到對應藥物讓清潔隊協助噴藥，但他仍希望可以「治標」，找出問題根源，以維持生態平衡。

面對幾個單位的冷處理，鄭允強痛批「台北市寸土寸金，竟然也有三不管地帶！」他認為各單位應該將心比心，就算昆蟲本身無害，不代表居民就該承受這些困擾，尤其現在已嚴重到影響生活，是誰也不會願意，況且哪天這些扁緣椿象趁人入睡時入侵耳口鼻，未知風險誰又要承擔。

據了解，「扁緣椿象」是從山坡地爬下的，沿金面山山系逐漸蔓延，入侵鄰山側民宅家中，目前現在受擾範圍逐漸擴大，最遠已到金龍里隔壁的的翡翠社區。

鄭允強主張，市府與里長為民服務，本該站在同一陣線，在此呼籲市府應該要有一個能處理突發蚊蟲問題的管道，並建立SOP機制，才能讓這些問題得以解決，而不是大家都不想處理，互踢皮球。

►二手票券豐富你的生活

▲▼內湖區金龍里被蟲蟲攻陷。（圖／金龍里長鄭允強提供）