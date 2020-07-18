台中三寶休旅「螃蟹式左轉」　女騎士慘被撞...上半身卡車底險破相　

▲吳姓女騎士17日晚間行經台中市西區西區向上路與華美街口發生車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區17日晚間9時許發生一起交通事故，陳姓男子駕駛休旅車沿向上路一段左轉華美街時，撞上對向直行的吳姓女騎士，吳女連人帶車卡進休旅車底部，導致身體多處擦挫傷，經送醫治療已無大礙。警方表示，陳男經測無酒精反應，陳疑搶先通過雙黃線致使車禍發生，若違規部分查證屬實，將以道交條例處600元以上1800元以下罰鍰。

台中市第一警分局交通大隊調查，這起車禍發生於17日晚間9時42分許、西區向上路與華美街口，陳男（29歲）駕駛休旅車沿向上路一段左轉華美街，吳姓女騎士（27歲）向上路一段往忠明南路方向行駛，2車於上述路口發生碰撞，吳女全身受有多處擦挫傷，陳男則未受傷。

陳男擦撞吳女後，吳女連人帶車摔卡進休旅車底部，僅露出下半身在車外，救護人員獲報趕緊到場將她救出，經送醫治療幸無大礙。

▲▼吳女車禍摔卡進車底，消防救護人員獲報趕緊到場將她救出送醫。

警方表示，對雙方進行酒測，酒測值均為零，分析研判肇事原因，初步認為陳男違反標線部分，即搶先通過雙黃線左轉，將依道路交通管理處罰條例第45條第1款第3項：「不依規定駛入來車道」，處600元以上1800元以下罰鍰；另外，依照道路交通安全規則第102條第1項第2款和第7款規定，汽車行駛至交叉路口，轉彎車應讓直行車先行，警方呼籲，行經路口時應注意前方狀況，以免憾事發生。

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