韓粉PO「最美公路通車即封閉」狂酸蘇貞昌…慘罰2千！二審「一個原因」免罰

▲男子貼南迴公路草埔隧道假消息，一審遭罰2000元，但二審卻改判免罰。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳羿妏／高雄報導

號稱全台最美公路、省道台9線草埔隧道2019年12月23日通車後，高雄一名張姓韓粉在通車第三天PO文稱「封閉通行」，造成公路單位極大困擾。事後，張男遭處罰緩2000元，他不服決定提抗告，高雄地院以沒影響公共安寧，裁定張男免罰。

判決指出，張男於貼文中提到，「草埔隧道不通、騙子治國」、「轉貼～不是昨天通車典禮了嗎？民眾今日要出入路卻不通！昨天蘇（貞昌）撒幣大剌剌約全國媒體擺POS拍照的拍照攝影的攝影，風風光光通車典禮秀一天，蘇（貞昌）吉普車子開完之後秀完了，路又封起來了～～執政真的是有需要這樣玩的嗎？」，消息一出，引起網路討論、轉傳，事後遭公路總局嚴正駁斥是假消息，張男被依違反社會秩序維護法送辦。

當時公路總局發布新聞稿指當天下午通車後，需另外移開管制用的紐澤西護欄及佈置通車儀式使用舞台等物品，因此非蘇院長主持通車典禮後隨即通車，才會沒有宣佈通車的時間點；張男一審辯稱是轉載他人臉書，自己也不清楚實際情況，因而遭處罰鍰2000元。

張男不服提抗告，二審辯稱，當時他很久沒看新聞，只是轉傳臉書群組的訊息，疑惑「怎會剪綵後不通車」，接收者皆為朋友或者群組成員，僅單純轉貼未再確認，另外他也強調，自己就事論事，言論自由是基本人權，人民可以按照個人意願自由表達意見，不受任何事前的審查及限制，亦不須受政府或他人報復，請法官體察實情。

對此，高雄地院認為，張男僅將訊息轉傳給特定成員，行為沒有造成公路總局名譽毀損，影響公共安寧，因此最終裁定原處分撤銷，張男免罰，全案可上訴。



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