28歲男虐殺7歲繼子拋屍化糞池　「恐怖演技」差點騙過所有人！

▲28歲男因怨恨殺死7歲繼子拋屍化糞池。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東江門開平市7歲關姓男童2019年7月1日凌晨失聯，2天後被發現慘死在一處廢棄化糞池中。後經警方調查，疑犯是男童的28歲繼父，他供述稱，因怨恨孩子不服管教將其殺害。令人心驚的是，在孩子失聯後，家屬曾發佈尋人啟示。兇手也曾參與尋人，發現孩子的遺體時，「恐怖演技」差點騙過所有人。

據《澎湃新聞》報導，該事件最初引起外界關注，源於家屬發現孩子失聯後積極尋人。家屬此前發佈的尋人消息顯示，男童身高120公分，於2019年7月1日在開平市赤坎鎮紅溪長安村走失，走失時應是「全身上下僅穿一條睡褲，也沒有穿鞋子」。

他家人曾透露，男童與父母、爺爺住在一起，2019年6月30日晚上正常在自己的臥室睡覺；次日5時30分左右，有村民路過關家提醒他們說「大門是打開的」，隨後便發現孩子「不見了」。

孩子失聯後，不少當地村民就懷疑是熟人作案。多名當地人士表示，男童的媽媽帶著孩子嫁至當地，並與孩子的繼父育有一女；新組建的家庭內部關係較為複雜，有村民留意到，此前男童有被家人毆打的情況。

值得一提的是，孩子的遺體被找到時，在化糞池邊，繼父一度情緒失控，哭得厲害，這一幕被很多當地村民看到。另據《江門日報》報導，發現遺體前，父母從派出所回到家中，二人相互攙扶，十分虛弱，一聊起孩子的情況便泣不成聲，悲痛不已。

在警方通報前，當地村民提供的照片也顯示，兇手癱在沙發上，看上去身體虛弱、神情悲傷，一旁還有醫護人員在為其做身體檢查。看到最新警方通報後，上述村民都指控，不少人都被兇手給騙了。據悉，兇手1992年6月出生。

事後，據他供述，當天對孩子進行毆打，並將孩子裝進編織袋內打上死結扔進化糞池內，多次按壓編織袋至池底，直至孩子不再動彈，為掩蓋犯罪，將編織袋塞進附近隱藏，之後返回家中。經法醫鑑定，男童是頭部受鈍性暴力作用致顱腦損傷合併窒息死亡。

廣東省高級人民法院日前判決，繼父犯故意殺人罪，判處死刑，緩刑2年執行，且限制減刑。

►戴口罩也要記得保養