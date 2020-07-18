粵對台《辦事指南》發佈 「農業購機補貼」吸引台青創業

▲《2020年廣東省貫徹落實相關惠台政策措施辦事指南》正式發佈。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣東中山報導

第四屆海峽兩岸中山論壇17日晚間八點在廣東省中山市開幕，《2020年廣東省貫徹落實相關惠台政策措施辦事指南》(以下簡稱《辦事指南》)正式發佈，補充更多細項規定。《ETtoday新聞雲》記者訪問東莞創業的台青洛克思，他表示，「第18條、第13條辦事指南補充細項，比起以往規範更加明確，保障台灣人在廣東就業、投資的權益。」

此次發佈的《辦事指南》由廣東省人民政府台辦以及各部門政府單位制訂，針對台灣人在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，落實落細「31條措施」「26條措施」「粵台48條」「助力台企11條」等各項政策措施。該《辦事指南》分兩部分，為台資企業、赴廣東發展的台灣人提供同等待遇，共27條組成。其中，涉及台資企業科技研發、行業准入、文化創意、融資和財稅支持，以及台胞申辦相關基金、榮譽獎項、從業資格考試等方面的辦事指南。

▲廣東對台政策第18條補充細項補充，台灣人同等享受農機購置補貼政策細項。（圖／台青洛克思提供）

東莞打拚11年台青洛克思這次也有參加會議，接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，最近正好投資一個「魚菜」共生環保項目「第18條同等享受農機購置補貼政策細項，新增了購機補貼，只要用憑發票就可以申請，降低小額投資者支出成本，對我們現在做農業項目是有很大幫助的，也可以確保投資環境長期穩定。」推廣農業發展最傷成本就是購買農業用機具，這個補貼條件對於剛創業青年或是兩岸農業交流，真的有很大的幫助。

▲台青洛克思在東莞打拚11年。（圖／記者任以芳攝）

另外，針對第12條科技企業孵化器辦事指南補充細項，洛克思也指出政策調整後前後差異，「第12條指南補充細項針，要求請第三方加入嚴選評估，前期把關、中期運營管理，做全程考核監督，按時創業者提供實際運營報告和數據。」

洛克思認為，「近年大陸有太多孵化器政策屬於嘗試階段，實際管理執行效果有限，一些赴陸台灣人覺得得不到實質幫助，並非政策不好或是沒有發展。」經過磨合和修正，這次廣東對台辦事指南公布後，比起以往規範更加明確，希望未來進一步保障台灣人在廣東就業投資的權益。