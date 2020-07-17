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空中皇后被疫情重創　英航：旗下波音747「巨無霸噴射機」全數退役

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▲▼英國航空（British Airways）波音747機型。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國航空波音747機型。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創國際航空旅行，英國航空公司（British Airways）今天宣布，旗下波音747機型「巨無霸噴射機」（Jumbo Jet）機隊即刻起全數退役。

英航致法新社的聲明指出：「很遺憾地證實，我們即刻起將讓整個747機隊全數退役。」

波音公司1970年推出載客量400人的747機型，此後，素有「空中皇后」（queen of the skies）美譽的這款機型便稱霸國際航空旅行及貨運數十年之久。

「2019冠狀病毒疾病在全球大流行，導致旅行活動低迷，我們雄偉的『空中皇后』不太可能再替英國航空公司提供商務服務。」根據聲明內容，英航機隊裡共有31架波音747巨無霸機型，目前英航以此款機型執行勤務的次數比其他航空公司還要多。

聲明還指出，由於英航漸漸改為使用波音787和空中巴士A350等較先進且省燃料的機型，最後一架空中巨無霸預計將於2024年退役。

2019冠狀病毒疾病疫情重創航空運輸業，遭波及的最新一例是聯合航空公司（United Airlines）。聯航上週警告可能將裁員多達3萬6000人。維珍澳洲航空（Virgin Australia）也已聲請破產由美國企業收購。（譯者：李佩珊／核稿：劉文瑜）

 
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