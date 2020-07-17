抓蛇時效4小時→1.5時　台中市府限縮外包廠商「即刻救援」時間

▲▼民眾常因業者遲未到場，只好自己動手抓蛇。（圖／李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

炎炎夏季，台中市部份山區和住家陸續傳出蛇、蜂出沒，造成民眾恐慌，甚至危及生命，台中市政府2018年起委由1家業者負責捕抓業務，限時4小時內抵達現場，今年雖然縮短為2小時，但常出現人未到，蛇已跑掉，有時民眾乾脆自己來，經市議員李天生反映，市府決定明年起分3區招標，而且抵達時間再縮短為1.5小時，保障市民安全。

李天生強調，台中市幅員廣大，但市府只委外1家業者負責捕蜂、捉蛇業務，無法迅速抵達，有些民眾或是里長乾脆自行捕捉，但沒有受過專業訓練，雖然有點危險，不過還是得自已動手，他要求市府分區委外，解決民眾困擾。

農業局林務自然保育科長林弘敏說明，捕蜂、捉蛇業務從2018年起接下消防局工作後，原訂要求業者4小時內要抵達現場，超過時間但未達1小時，罰5百元，超過1小時則視同未到，罰2千元，去年和今年都已縮短為2小時。

林弘敏說，考量台中幅員遼闊，確實會出現緩不濟急的問題，決定明年起分成市區、屯區、海線3區委外執行，到場時間再縮短為1至1.5小時。

目前捕蜂、捉蛇業務，上午8點至晚間10點由農業局負責，晚間10點至清晨8點則由消防局負責；據統計，去年捕蜂6655件、捉蛇5043件，捉蛇數最多是9月份733件，捕蜂數是7月份1770件。

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