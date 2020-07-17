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詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

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圖、文／鏡週刊

詹子晴曾經是只穿戴名牌的富家女，人生遭逢2次劇變，父親早逝、母親破產，讓她中斷中醫學業，成了跑路千金，在中南部擺攤賣水果償還負債。

一次在路邊看見米苔目店家大排長龍，她回家找年近9旬的阿嬤拜師，花了1年時間微調、製作，讓阿嬤的米苔目更新為2.0版，加上特製黑糖漿，現在旺季每天賣掉逾100斤米苔目，月收20萬元以上。 

詹子晴（前）開店，母親是她最強助手，二人每天會一起到店備料、煮黑糖漿。

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▲詹子晴（前）開店，母親是她最強助手，二人每天會一起到店備料、煮黑糖漿。（圖／鏡週刊提供，下同）

溫度衝破35度的日子已超過一週，位在桃園的星大王，店前排隊人潮沒被悶熱逼走，反而像玩接龍般愈接愈長。身型嬌小的詹子晴俐落地將當日現煮米苔目、芋圓、粉粿等8種配料一杓一杓裝進碗裡，覆上剉冰，再淋上特製黑糖漿，手沒停歇地遞出一碗又一碗。料多且是米製品，不少貪涼的客人以此當中餐，消暑兼具飽足感。

米苔目綜合冰有湯圓、綠豆等八種配料，料多又便宜，是店裡招牌。（50元╱碗）

中間短暫空檔，她扯了扯鬆鬆的褲頭，「6月是旺季，忙到沒時間吃飯，1個月瘦了5公斤。」沒多久熟客上門，詹子晴釋出前場「冰」權給媽媽，轉進擺滿等待放涼備料的廚房，製作每日限量30份的新品芋頭冰。

「這太厚工，1天只做30份，1碗要用掉半斤蜜芋頭。」慢動作把芋頭塊堆疊在冰上，怕味道單調，再加上手工布丁，這是詹子晴特別去跟開咖啡店的朋友學的。1976年出生的她不是烘焙、烹飪專科，曾是「手不動三寶」的富家小姐，為了賺錢還債，7年多前才開始鑽研這些庶民甜品。

詹子晴（右）的父親（左）很疼她，但在她升國中那年發生意外身亡。（詹子晴提供）

家裡本來開成衣廠，父親跑業務，打版師出身的母親負責設計，身為長女的詹子晴很得寵，「我爸最疼我，有好吃的都是我先吃，2個弟弟才能吃。」但父親在她升國中那年意外去世，「全家去海邊玩，遇流沙把他捲下去，我聽見媽媽喊的時候只看到一隻手。」流利的口條突然變鈍，雖是三十多年前的往事，說出口還是難受，那時弟弟們1個念小三，1個剛上幼稚園。


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