全力協助殉職弟兄　蔡英文1030赴醫院慰問家屬

▲OH-58D戰搜直升機。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616），16日下午3時30分於新竹空軍基地有重落地的狀況，釀成2名軍官殉職。對此，總統蔡英文預計再17日上午10點30分到國軍新竹醫院捻香慰問家屬，並預計發表談話。

蔡英文16日下午於臉書上提到，「稍早國防部嚴部長向我報告，一架今天參與演訓的OH-58D戰搜直升機，在新竹發生墜毀意外，兩位陸航的弟兄簡任專少校、高嘉隆上尉不幸殉職。這不僅是國軍的損失，所有國人也同感哀傷。我已經指示國防部，全力協助殉職弟兄的家屬」。

蔡英文指出，「在這個令人萬分悲痛的時刻，我仍然希望全體國軍弟兄姊妹，能夠打起精神、堅守崗位，更期盼全體國人，能夠給辛勞保家衛國的國軍最大的支持」。

▼新竹空軍基地戰搜直升機墜毀現場，機身殘骸曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

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