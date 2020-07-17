OH-58D戰搜直升機2飛官「轉向救民」殉職　蔡英文：他們是英雄

▲2英勇飛官殉職，總統蔡英文前往國軍新竹醫院慰問。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳家祥／台北報導

隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616），16日下午重落地造成2名軍官殉職。對此，總統蔡英文17日上午前往國軍新竹醫院捻香，並表示，這2位弟兄發生事故時選擇了轉向，錯失了搶救自己生命的機會，「他們是我們的英雄」。

總統蔡英文表示，再昨天的漢光演習中，新竹有2位優秀的國軍弟兄，簡任專少校跟高嘉隆上尉不幸殉職，這是國軍非常大的損失，也讓我們感到非常哀痛與不捨。

「這2位弟兄在發生事故的時候他們沒有選擇立即迫降。」蔡英文說，他們不想造成民宅的損失跟更多的傷亡，而選擇了轉向，錯失了搶救自己生命的機會，「他們是我們的英雄，我也要告訴他們的家人，我們的國軍還有我們全體國民，我們這2位優秀的國軍弟兄是我們的英雄」。

蔡英文表示，剛才慰問了家屬，家屬非常傷痛，同時也告訴家屬，政府會盡最大努力照顧家屬，也提供最大的協助。

蔡英文說，會要求國防部要做最詳盡的調查，檢討精進，在這一個非常悲傷的時刻，希望全體國軍弟兄姊妹打起精神，堅守岡位，希望所有國人繼續給我們國軍最大的支持，給他們打氣、加油。

▲OH-58D戰搜直升機。（示意圖／記者呂佳賢攝）

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