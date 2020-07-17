女主播新聞播到一半「門牙鬆脫」掛嘴邊　一秒自拔淡定報新聞

▲烏克蘭主播新聞報到一半，發現自己的門牙掉了。（圖／翻攝自marichkapadalko Instagram）



記者林彥臣／綜合報導

在主播台上播報新聞主播因為是現場直播，面臨突發狀況時都得臨機應變，而且處變不驚。在烏克蘭的一位女主播瑪麗卡（Marichka Padalko）播報新聞時，發現自己的門牙鬆脫，就掛在自己的嘴邊，只見她若無其事摀住自己的嘴，然後1秒拔掉門牙繼續淡定播報。

瑪麗卡在自己的IG上發文指出，這真的是作為主播20多年來，最新奇的一次經歷，當時正在播報一則新冠肺炎大流行的新聞，在播報的過程中，她感覺到自己的門牙正在鬆動，掉下來的牙齒是一顆假牙，真牙在10年前的一個早晨，被玩鬧鐘的女兒不經意打斷了。

瑪麗卡自嘲，原本以為這個舉動不會引起觀眾的注意，沒想到還是低估了觀眾的眼力。

瑪麗卡說，發生了這個插曲之後，對於網友的支持也留下了很深刻的印象，也非常感謝大家的鼓勵，在這個行業需要面對很多突發狀況，但是無論如何丟要保持冷靜，總之「大家明天早上見」。

網友留言表示，「自我控制力真強，聲音甚至沒有變化」、「你是真正的專業人士！」、「速度真快，臉部表情都沒有改變，還有第二個選擇是把牙齒吞下去」、「真是專業的敬業精神！」、「你是真正的專業，如果是我一定會當場暴哭」。

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