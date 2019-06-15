▲寶寶便便表情大募集！全球首發「便別機器人」研發計畫 呼叫爸媽支援。（影／ETtoday)

消費中心／綜合報導



「咦？孩子便便了嗎？！」寶貝炸屎的崩潰當過新手爸媽都知道，從疑似聞到臭味、反覆檢查，到最後仍攔截不住的泄洪，讓爸媽內心小劇場千迴百轉，只能搖頭苦嘆世事難預料。為了讓寶貝舒適成長，爸媽們無不精神緊繃，想要第一時間「接招拆招」，時時觀察寶貝表情、留意寶貝蹲姿、甚至每半小時就「臉貼尿布檢查味道」，這些招數都是爸媽日常。面對難以捉模的便便事件，爸媽們也只能眉頭一皺，比傳說中的「李組長」還要認真觀察、仔細研究並記錄。

看到這裡，相信許多爸媽都曾幻想過，科技這麼進步，若有機器人來協助，肯定成為新手爸媽們的福音！這樣的心聲，妙而舒聽見了～最近妙而舒正透過一支逗趣的影片，廣邀同樣飽受寶寶便便困擾的爸媽們，一同響應「便別機器人」的研發計畫，解開「寶寶便便了嗎？」這個讓全世界的科學家及社會學家都百思不解、束手無策的千古難題！

妙而舒特別研發全世界第一支「便別機器人」，現正強力募集全台寶貝們的便便表情，只要將照片或影片上傳至個人塗鴉牆，加上hashtag #妙而舒 #便別機器人，並將貼文設定為公開，就能協助便別機器人更精準判別寶貝狀態，完成拯救爸媽的任務！

日本妙而舒透過長期的寶寶肌研究，針對每個寶寶的需求研發了各自適合的尿布，在日本，妙而舒更連續兩年榮獲日本前輩媽媽票選No.1，口耳相傳成為許多新手爸媽育兒生活中的便便救星！

未來若便別機器人的研發成功，還能帶給爸媽們什麼樣的便別奇蹟，相信值得拭目以待！





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