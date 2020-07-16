當江啟臣面喊「選人不選黨」李眉蓁嗆沒證據　網友公布影片狠打臉

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁團隊近日在拜票時，當著前後任國民黨主席江啟臣、朱立倫的面喊「選人不選黨」，讓陳其邁競總發言人林智鴻狠酸她是「羞辱黨主席」。李眉蓁16日一早受訪時氣炸嗆聲沒證據，不過，有網友早就在臉書公布「證據」影片，酸她不給國民黨面子搞切割。

李眉蓁15日推出改編自周杰倫歌曲的「高雄Mojito」，卻因版權爭議不到一天就下架。林智鴻透過臉書要李眉蓁公開道歉，「從韓國瑜到李眉蓁，國民黨是越混越回去。韓國瑜至少還有原創作品『高雄發大財』，以及和外國歌手合作行銷高雄，如今李眉蓁卻是直接拿別人的作品來用，絲毫不懂什麼叫做尊重，一如國民黨對待高雄的態度。」

林智鴻狠批，李眉蓁跟她的團隊，什麼都「母基抖」，「到底還知道什麼事情？李眉蓁甚至還當著江啟臣、朱立倫兩位前後任黨主席的面，對市民宣傳『選人不選黨』，簡直是當面羞辱自家黨主席。這種既羞辱市民，又羞辱黨主席的市長候選人，顯然是完全不合格。」

李眉蓁一早被問到林智鴻指控團隊拜票時提到「選人不選黨」。李眉蓁氣炸開嗆，「請你們拿出證據來，我什麼時候有講？」

李眉蓁不滿團隊遭指控當著主席的面喊「選人不選黨」，嗆聲沒證據。不過，證據其實早就在網路被公開。臉書粉絲專頁「只是堵藍」15日公布影片，李眉蓁團隊麥克風手，當著江啟臣和朱立倫的面，高喊「選人不選黨」。貼文狠酸，「韓導二點零掃街，身旁兩個前後任國民黨黨主席，結果說麥克風手說選人不選黨？結果說麥克風手說選人不選黨？結果說麥克風手說選人不選黨？李眉蓁毫不給面子，切割國民黨！」