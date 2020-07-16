「前妻叫我來拿」搬錯3箱雞肉挨告　越南商人一個動作救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

溫姓越南籍男子跨海與人合夥販賣雞肉，因為看不懂中文，2019年7月19日進入冷凍倉庫搬貨，不小心搬到盧姓商人的3箱雞肉，因而挨告竊盜罪。桃園地院調閱監視器畫面一看，發現他不僅在倉庫內反覆翻動重達10公斤以上的箱子，很專心檢視箱外標籤，後來也有把弄亂的貨品歸位，不像是在偷東西，最後判決無罪，全案仍可上訴。

▲溫男認真挑選貨品，這個動作讓他擺脫竊盜嫌疑。（示意圖／取自圖庫Shutterstock，與本案無關）

桃園地檢署檢察官認為，溫男在事發當日下午6時許進入冷凍倉庫，並搬走盧男貨架上的3箱雞肉，價值約新台幣3000元，得手之後隨即逃逸，後來盧男清點貨品發現雞肉遭竊，急忙報警，查證監視器畫面之後，便依竊盜罪嫌起訴溫男。

不過，溫男雖然坦承有搬走3箱雞肉，但強調絕無偷竊之意，「我和前妻、另外一名吳姓商人合夥賣雞肉，當時前妻從越南打電話叫我到倉庫拿客人預訂的3箱雞肉，我看不懂中文，也不知道他們的貨架已經換了，事後發現誤拿隨即道歉並歸還，我不是故意的」。

桃園地院法官調閱監視器畫面，發現溫男在冷凍倉庫中數度翻動、檢視貨架上的箱子，曾把貨品搬到手推車上專心檢視箱外標籤，接著又放回架上，考量到雞肉一箱大約15至18公斤重，假如他有意行竊，大可隨便搬幾箱就迅速離去，何必挑揀貨品，還將規格不符、弄亂的箱子放回原位。

法官接著表示，考量到案發期間溫男確實與人合夥賣雞肉，且合夥人的貨架位置經常更換，也發生過把商品放到盧男貨架的情形，以至於他誤取別人的商品，難認有主觀上的竊盜故意，最後判決無罪，全案仍可上訴。