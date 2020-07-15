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林志玲師妹掉手機！遭恐嚇「外流私密照」討千萬：讓妳身敗名裂…她崩潰報警

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▲桃園市廖姓男子誘騙男大生自拍裸照與洗澡影片上傳成人網站卻挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲林志玲師妹掉手機接到勒索電話，對方要求她付千萬元贖回私密照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

林志玲師妹心心（化名）2019年間在台北市大安區遺失手機，不料，卻因此接到勒索電話，對方要她用1千萬元的金額「買回私密照」，否則就要讓她身敗名裂，她只好用拖延戰術，之後報警處理。檢警調查後將一名彭姓男子逮回，將他依恐嚇取財罪起訴，懷疑背後還有其他共犯，目前仍在追查中。

檢方調查，職業為藝人、模特兒的心心（化名）2019年4月1日凌晨，在台北市大安區遺失了手機，孰料，之後卻接到一名綽號「阿六」的彭姓男子傳來的訊息，要求要以1千萬元或300萬元的金額，將手機內的私密照片贖回，否則就要外流影片，讓她身敗名裂。心心嚇壞，決定先使用拖延戰術，再報警處理。

檢警從彭男密集聯繫心心的那2天發現，基地台跳動速度相當快，研判彭男人在高速公路中部路段出沒，清查附近監視器畫面，循線到彭男位於台中市北屯區的住處將人逮回，經搜索彭男住處後查扣相關事證，但都沒發現私密照片。

彭男到案後辯稱，自己從來沒有看過心心的私密影像，是依照他人指示打電話、發訊息向心心討錢，事成後再分贓款。另外，心心收到的簡訊、電話來自不同的預付卡門號或蘋果iCloud帳號，除了彭男所使用的門號外，其他門號使用人下落仍不明，檢警懷疑幕後還有其他共犯，目前仍在追查中。

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