林志玲師妹掉手機！遭恐嚇「外流私密照」討千萬：讓妳身敗名裂…她崩潰報警

▲林志玲師妹掉手機接到勒索電話，對方要求她付千萬元贖回私密照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

林志玲師妹心心（化名）2019年間在台北市大安區遺失手機，不料，卻因此接到勒索電話，對方要她用1千萬元的金額「買回私密照」，否則就要讓她身敗名裂，她只好用拖延戰術，之後報警處理。檢警調查後將一名彭姓男子逮回，將他依恐嚇取財罪起訴，懷疑背後還有其他共犯，目前仍在追查中。

檢方調查，職業為藝人、模特兒的心心（化名）2019年4月1日凌晨，在台北市大安區遺失了手機，孰料，之後卻接到一名綽號「阿六」的彭姓男子傳來的訊息，要求要以1千萬元或300萬元的金額，將手機內的私密照片贖回，否則就要外流影片，讓她身敗名裂。心心嚇壞，決定先使用拖延戰術，再報警處理。

檢警從彭男密集聯繫心心的那2天發現，基地台跳動速度相當快，研判彭男人在高速公路中部路段出沒，清查附近監視器畫面，循線到彭男位於台中市北屯區的住處將人逮回，經搜索彭男住處後查扣相關事證，但都沒發現私密照片。

彭男到案後辯稱，自己從來沒有看過心心的私密影像，是依照他人指示打電話、發訊息向心心討錢，事成後再分贓款。另外，心心收到的簡訊、電話來自不同的預付卡門號或蘋果iCloud帳號，除了彭男所使用的門號外，其他門號使用人下落仍不明，檢警懷疑幕後還有其他共犯，目前仍在追查中。

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