「開水+饅頭」過一天！90歲榮民700萬財產全捐　醫師感動「頒獎」

▲劉明芝爺爺捐出700萬財產，自己卻以饅頭加白開水度日。（圖／台北榮總新竹分院提供）



記者柯振中、陳凱力／新竹報導

新竹榮民之家的90歲榮民劉明芝樂善好施，民國45年退伍後，長期擔任清潔隊員，服務民眾長達34年，去年又將畢生的700萬元存款全數捐給新竹榮家、榮民榮眷基金會，獲頒全國好人好事代表的「八德獎」。對此，劉爺爺說，將花不完的錢捐出不是了不起的事，非常感謝國家頒發的獎項，社會上還有更多好人、好事。

劉明芝18歲跟著國軍來台，終身沒有娶妻，民國45年退役後，開始擔任清潔隊員，時間長達34年。他的生活過得拮据，直到民國71年，才存到80萬元，在台北市萬華區買了間小公寓，有了屬於自己的小窩。

2018年9月，劉明芝入住新竹榮民之家，受到許多照顧，感受到「家」的溫暖，為了讓同住榮民之家的同袍生活得到改善，他決定賣掉房子，將得到的700多萬元捐給新竹榮家，希望能改善生活設施。

▼為了讓榮民之家的同袍能夠得到更好的照顧，劉明芝捐出所有財產。（圖／台北榮總新竹分院提供）



對於工作人員的勸阻，劉明芝則說，他年輕的時候過得不好，還在當兵時，常常3天吃不到飯，擔任清潔隊員的期間，還常常挖水溝到半夜，不慎感染肺病，差點沒命，現在的生活對他來說，已經算是苦盡甘來。

劉明芝指出，錢財是身外之物，生不帶來、死不帶去，他相當感謝國家的照顧，捐款是他唯一能做出的回饋。新竹榮民之家說，儘管劉明芝爺爺態度豁達，但他的生活過得極為簡樸，很少將錢花在物質享受上。

由於劉明芝爺爺立下遺囑，等到百年之後，要將剩下的錢捐給惠眾基金新竹專戶，用來照顧台北榮總新竹分院的貧困病患，台北榮總新竹分院院長彭家勛15日特地前往新竹榮家拜訪明芝爺爺，同時奉上親筆寫的致謝卡片，以表達心中的感謝之情。

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