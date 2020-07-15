盤坐阿里山鐵軌稱「修行」　男遊奮起湖PO文「變世界奇觀的我」…拍照惹眾怒

▲有民眾日前在阿里山林業鐵路鐵軌上靜坐修行。（圖／翻攝臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》）

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

有民眾日前在嘉義阿里山林業鐵路上「修行」，只見他完全不在乎旁人眼光，直接盤腿坐在鐵軌上，行徑相當怪異。針對此事件，林鐵處表示，現場固定都有在人巡邏，研判該民眾應該只是短暫停留、拍照，不過由於該行為已明顯違法，目前已將照片轉送當地派出所協助追人，如犯行屬實，最重將會處1至5萬元不等罰鍰。

▲有民眾日前在阿里山林業鐵路鐵軌上靜坐修行。（圖／翻攝臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》）

有網友在臉書社團《行車紀錄器影片上傳中心》貼出一張照片，上方可見1民眾盤腿坐在鐵軌上，搭配文字「修行中…」、「變世界奇觀的我」，不免讓人擔心，若有車輛中途經過是否會造成危險。

不少人看到此貼文後，紛紛於底下留言，「讓他看到罰單就會覺醒啦」、「坐在那是要表演給誰看」、「在他面前的是極樂世界阿」、「在練神羅天征吧」，認為這位民眾根本是想紅，希望警方能殺雞儆猴，才能預防更多人模仿錯誤行為。

針對此事件，阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，奮起湖站並未接獲通報，研判應該是民眾出遊，在這裡做短暫停留、拍照，後續此車站將會持續於廣播宣導，及加強附近區域巡查工作，以維護人車安全。

周恆凱嚴肅指出，該民眾行為已違反鐵路法57條「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」的規定，依鐵路法第70條，將可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

事件爆發後，該民眾事遭人認出是名網紅，而面對此事件，男子事後有在自己的IG現實動態回覆，「所以說人真的不能做壞事」。