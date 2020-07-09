iPhone 12訂價看漲！分析師研判就算不附耳機與充電頭　仍比iPhone 11貴近1500元！

▲iPhone 12尚未推出，如何訂價與配件規格，已經引發討論。圖為iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

蘋果今年推出iPhone 12手機時，會不會搭附上EarPods或充電頭，最近引起討論，不過，分析師Jeff Pu大膽預言，就算蘋果沒有隨機附贈耳機跟充電頭，iPhone 12定價將比iPhone 11系列，貴了50美元（約合新台幣1475元）。

根據《MacRumors》報導，分析師Jeff Pu預測，新款5.4吋的iPhone 12，定價將從749美元（約合新台幣2萬2095元）起跳，比基本型號 iPhone 11的699美元（約合新台幣2萬620元）增加50美元。

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Pu表示，新訂價主要是因‌iPhone 12‌機型增加了5G和OLED螢幕，‌iPhone 11‌則是搭載LCD螢幕。

由於採用了5G技術，Pu認為漲價將被消費者接受，並且不會影響需求，但如果真的如傳聞，不再隨機附上EarPods和充電頭，仍會引起爭議。

根據Pu的預測推斷，6.1吋的iPhone 12起價，可能為799美元（約合新台幣2萬3570元）或849美元（約合新台幣2萬5045元），因此，想要買到跟iPhone 11相同尺寸螢幕手機的消費者，可能會面臨100美元到150美元的漲價。

目前尚不清楚價格上漲，是否會擴展到Pro和Pro Max型號，目前這兩款產品的起價分別為999美元和1,099美元。

Jeff Pu的預測，與另一位知名爆料大師普羅瑟（Jon Prosser）的消息並不一致，普羅瑟認為iPhone 12系列的起價為649美元。

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