iPhone 12 系列電池全部通過認證，但電量恐比 iPhone 11 低

▲iPhone 12電量恐比 iPhone 11 低。（圖／取自svetapple.sk）

記者林鼎閎／綜合報導

據國外科技網站《 MySmartPrice》報導，該網站最近發現了三款新的Apple電池的認證，儘管它們的電容性不如當前的iPhone 11系列，但相信它可能適用於即將推出的iPhone 12系列。

要是沒有意外，4款iPhone12會按機身大小採用不同容量的電池，從《 MySmartPrice》的網站曝光的南韓、中國和丹麥的驗證文件來看，可以發現 4款 iPhone 12 的電池容量分別是：

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Apple ‌iPhone 12‌ (5.4 吋) – A2471 – 2,227mAh

Apple ‌iPhone 12‌ Max (6.1 吋) – A2431 – 2,775mAh

Apple ‌iPhone 12‌ Pro (6.1 吋) – A2431 – 2,775mAh

Apple ‌iPhone 12‌ Pro Max (6.7 吋) – A2466 – 3,687mAh

蘋果提高了iPhone 11 Pro和Pro Max中電池的容量，這些電池比以前的XS和XS Max型號中使用的電池更重，更厚。 iPhone 11 Pro‌的電池容量為3,046 mAh，高於iPhone XS中的2,658 mAh電池； iPhone 11 Pro Max電池為3,969 mAh，高於‌iPhone XS‌ Max中的3,174 mAh電池。

iPhone 11 Pro Max‌擁有最長的電池壽命，每次充電可比‌iPhone XS‌ Max續航長達五小時。

另外，據傳新的iPhone 12將不再隨機附贈5V1A的快充頭，但是將會推出新的20W快充頭作為替代品，不過依照蘋果的作風，這個充電頭應該需要加價購買。