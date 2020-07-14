Wedbush調高蘋果目標股價至450美元！預估iPhone12在9月推出　10月出貨　　

▲Wedbush看好iPhone 12，將蘋果的目標價格提高至450美元。（圖為iPhone 12模型圖）（圖／截自YouTube／MacRumors）



記者林鼎閎／綜合報導

投資銀行Wedbush現在已將蘋果電腦的目標價提高至450美元，並預計該公司將在2021年成為第一家市值2兆美元的公司，主要是因為看好iPhone 12的到來。並且預期iPhone12將於9月正式推出，實際發貨時間可能會推遲到10月。

《AppleInsider》報導，Wedbush分析師Daniel Ives和Strecker Backe在投資者報告指出「鑑於未來幾年5G和服務勢頭強勁，我們認為2021年蘋果將成為首間市值2兆美元的公司。儘管出現了一些阻礙，我們仍看到中國在6月和7月初的需求持續回升，並且該關鍵地區以及即將進入秋季時iPhone 12的到來，相信會為蘋果注入很好的營收。」

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報告補充「中國仍然是蘋果成功的關鍵因素，估計明年大約有20％的iPhone換機將來自中國。 我們相信，僅在中國，明年就有6,000萬至7,000萬支iPhone有機會升級，儘管來自國內廠商的競爭壓力，蘋果仍在各個價位積極地鞏固其安裝基礎。」

基於即將推出的“ iPhone 12”系列，Wedbush繼續期待所謂的“ 5G超級週期”，估計全球目前使用的9.5億支iPhone，將有約3.5億支處於換機狀態。

Wedbush說：「供應鏈超出了預期，恢復了正常水平，給人留下了深刻的印象。蘋果將一如以往在9月中下旬發表5G的智慧型手機，並在10月正式進入市場。」

Wedbush還提到服務收入，分析師總結說「鑑於這一收入的重要性越來越高，我們將服務業的估值範圍定在6000億至6500億美元之間。」