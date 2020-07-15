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藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨

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▲▼藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨（圖／高雄市電影館提供）

▲藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫的絕望折磨。（圖／高雄市電影館提供）

記者林育綾／綜合報導

藝術家孟克的名畫《吶喊》以異常扭曲的面容與肢體動作聞名，而這幅百年名畫如今「活起來」了，透過VR技術解密藝術史上最有名的「驚叫」，觀眾將被捲入畫作之中，感受穿透畫布的折磨、絕望與恐懼。

表現主義畫家愛德華孟克（Edvard Munch，1863-1944）的作品《吶喊》（The Scream，1910）可說說是舉世聞名的藝術作品，畫中人雙眼空洞，痛苦扭曲的臉龐、變形的肢體，超現實的血紅天空與流動感強烈的線條等，不僅使人一眼難忘，也讓觀者感受到翻騰的焦躁與不安，激起心靈深處的恐懼。

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▲▼藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨（圖／高雄市電影館提供）

▲世界名畫《吶喊》中超現實的血紅天空，與流動感強烈的線條。（圖／高雄市電影館提供）

如今VR體感電影《孟克的吶喊》將透過VR技術，解構藝術史上最著名的一次驚叫，存放畫作的「挪威奧斯陸國家美術館」成為互動式空間，而百年名畫被賦予生命，當觀眾凝視畫作，也被拖入畫中世界。透過互動VR技術，將表現主義藝術的創作手法具象化，也將愛德華孟克飽受折磨的精神化為現實，層層纏繞觀者心靈，呈現藝術家未知的內心世界。

▲▼藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨（圖／高雄市電影館提供）

▲▼透過互動VR技術，將表現主義藝術的創作手法具象化，也將愛德華孟克飽受折磨的精神化為現實。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨（圖／高雄市電影館提供）

孟克一共畫了4個版本的《吶喊》，每一幅都具有濃烈的情感張力，創作背景眾說紛紜，而孟克的精神狀態更引發後人熱議，奧斯陸大學（University of Oslo）教授海倫尼．莫瑞（Helene Muri）曾推斷為當時天氣異變所作，也有人認為與孟克痛苦的成長背景相關，此次VR電影《孟克的吶喊》也將為觀眾一一解析。

▲▼藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨（圖／高雄市電影館提供）

▲透過VR技術，將作品心靈深處的壓力與絕望具象化。（圖／高雄市電影館提供）

VR體感劇院《孟克的吶喊》在今（15）日於高雄市電影館上映，振興藝文方案實施中，《莫內－睡蓮的誘惑》＋《孟克的吶喊》名畫系列只要350元；新檔VR電影片單還包括許智彥首部VR作品《舊家》、《極限聖母峰》、《阿波羅登月計劃》、《微觀巨獸》、《幻境小宇宙》、《咕嚕米的眼睛》等，將帶領觀眾體驗一生難見的奇景，相關資訊可至「高雄市電影館VR體感劇院」查詢。

▲▼藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨（圖／高雄市電影館提供）

▲VR體感劇院空間。（圖／高雄市電影館提供）

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