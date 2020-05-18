孟克的《吶喊》在褪色！　百年畫作照X光分析…「硫化鎘」竟是元凶

Edvard Munch's The Scream could be saved as researchers identify source of damagehttps://t.co/PofBeNEb2o — i newspaper (@theipaper) May 16, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

挪威藝術家愛德華•孟克（Edvard Munch）的《吶喊》是20世紀的知名畫作，不過因為作品長期暴露在高濕度的環境當中，導致顏料變質、氧化，現在很也可能面臨畫作褪色的情況發生，讓大家十分的擔憂。

孟克在1910年創作《吶喊》這幅畫作，並被保存在挪威奧斯陸的孟克博物館當中，因為其被解釋為焦慮和精神痛苦的最佳代表，成為現在最著名的畫作之一，不過隨著時間的過去，畫作上的顏色似乎不如以往鮮亮，一個國際團隊使用了X光技術分析了畫作上的微型薄片，試圖找出讓畫作一點一點消逝的原因。

原本許多人認為，光線是讓《吶喊》逐漸褪色的罪魁禍首，所以時常將作品保存在黑暗中，更因此減少名作展出的機會，但這個團隊在經過分析發現，畫作上的原始顏料中存有「硫化鎘」，這個化合物會在高濕度的條件下被氧化並褪色。

義大利國家研究委員會研究人員Letizia Monico表示，利用作品的微型薄片，團隊分析出畫作逐漸退色的主因即是水分，光對於畫上的顏料影響非常的小。據悉，《吶喊》1910年版本曾在2004年時於孟克博物館遭到盜竊，並在2006年時尋回，從那時起這幅畫作幾乎就沒有再被拿出來展覽，保存在博物館中的弱光、濕度受控制的保護區域內。

報導中指出，1910版本的《吶喊》圖畫中，帶有夕陽的天空跟人物脖子上的顏色，都褪為灰白色，另外在湖中還有不明的顏料碎片正在剝落。研究指出，氯化物在高濕度的條件下（相對濕度為95％），原本黃色的硫化鎘會變成白色的硫酸鎘，即使在沒有光線的情況下，這種作用也會發生。

研究團隊建議，為了能在博物館長期展示《吶喊》畫作，館內的最大相對濕度應該控制在45%，同時因為畫上顏料在光線的照射下不會變色，所以往後參觀的人可以不必在近乎黑暗的地方進行觀看。