三倍券聰明購入SK-II青春露等保養神器！還在觀望的人快跟上！

▲三倍券到手，快跟姐妹一起走進百貨公司，把觀望已久的變美神品帶回家。（圖／SK-II提供，下同）

消費中心／綜合報導

三倍券上路，你想好怎麼用了嗎？購物慾已經滿到炸出來的女孩們紛紛開始精打細算、把購物清單攤開跟好姐妹一起討論攻略，第一波預購的人都要拿到手了，你還在比來比去、猶疑不定？用來投資自己，是絕對不會後悔的決定。尤其此次「電商網購」不在三倍券的使用範圍內，更可以揪姐妹們名正言順走進百貨公司，把觀望已久、遲遲下不了手的商品一次帶回家。

走進百貨公司，絕對搶先直衝一樓的美妝專櫃，享受被質感香氛圍繞，靠櫃之後每一款經典保養品都想入手，不論預算多少，女孩們想變美的心是無可取代的，在保養品中堪稱神級夢幻霸主的「SK-II」青春露，以PITERATM為天下女孩打造晶瑩剔透美肌，適用多種膚質的特性，讓各年齡層的女性都必須在化妝台上為它預留一個位置。

SK-II青春露又被稱為神仙水，富含90%以上PITERATM，你對這個名詞一定不陌生，它的神奇之處在於可提升各項美肌度：細滑度、緊緻度、光澤度、抗皺度等，而這項天下女孩不斷追尋的神奇成分，來自於日本的清酒釀造廠，雖然年邁釀酒師們臉上佈滿皺紋，雙手卻如同嬰兒般柔嫩細滑，科學家以多年研究找出其中的關鍵成分—PITERATM，此後，PITERATM便成為廣大女性心中的繆思。

時序進入盛夏，一出門就滿頭大汗，搭乘大眾運輸時還得強忍悶熱戴上口罩，抵擋不住熱浪侵襲，經常以衛生紙、手帕擦拭臉上汗水，甚至一天洗好幾次臉，長時間下來油水不平衡、細紋等肌膚問題一一浮現，太頻繁洗臉、搓揉肌膚也可能不小心破壞了肌膚表皮的皮脂膜，導致肌膚更加乾燥，獲得反效果。

▲PITERATM精華體驗組，購入一組馬上擁有青春露75ml 亮采化粧水30ml 青春敷面膜2片，一次體驗PITERATM的神奇。

SK-II青春露中的PITERATM精華含有與肌膚天然保濕因子成分相似的胺基酸、礦物質。每天早晚都可以用「拍拍」技巧使用青春露，只需於化妝水後倒取適量青春露於手心，以手指沾取青春露輕拍全臉，再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收，就能感受到肌膚在青春露的滋養下帶來的變化。在皮膚狀況較不穩定時，可用「濕敷」的秘招，在化妝棉反面倒入適量青春露後對半撕開，濕敷在臉部膚況需加強部位（乾燥、粗糙⋯⋯等），敷完後輕拍雙頰，加速青春露強大成分被吸收。青春露加上獨特的保養手法，讓女孩們使用起來超有感、一再回購，讓人直呼：「不能沒有它！」

你是不是也被燒到很久卻遲遲還沒入坑？那就趁這次機會使用三倍券將「PITERATM精華體驗組」帶回家，內含號稱神仙水的青春露，可調理油水平衡、細緻毛孔、去除老化角質的亮采化妝水，和有「前男友面膜」之稱的青春敷面膜。擁有這一組富含PITERATM的基礎保養神品，記得先使用亮采化妝水清潔幫助後續保養吸收，再用拍拍手法使用青春露體驗PITERATM的神奇力量， 重要時刻前記得敷上青春敷面膜，讓肌膚保濕潤澤充滿水分，輕鬆擁有晶瑩剔透美肌。

▲PITERATM超肌因套裝，打造夏日透亮光澤肌必備。

炎炎夏日還想要讓肌膚透亮有光澤就要購入「PITERATM超肌因套裝」，除經典青春露之外，還有全效活膚潔面乳20g，能溫和潔淨肌膚，超肌因鑽光淨白精華10ml，其中的經典成分PITERATM結合「肌因光感科學複方」、質地輕透，能修護肌膚並且提亮膚色，購入這組讓你的肌膚健康穩定、提亮，肌膚自帶女神光澤。

▲德國百靈 BRAUN SES9970智淨SPA美體刀，有了一把，在家也能自己做SPA！

臉上的肌膚顧好、身體的肌膚也要好好保養。來到百貨公司一定得試試德國百靈 BRAUN SES9970智淨SPA美體刀，在家也能自己做SPA！從去角質到放鬆按摩並除毛，貴鬆鬆的SPA享受也能在家做！多種刷頭讓妳從除毛一路到按摩都可以輕鬆搞定！不必預約，隨時、隨地；乾濕兩用，不只身體，細至臉部的毛髮也能溫和拔除！

▲德國百靈Oral-B GENIUS X智慧追蹤電動牙刷（櫻花粉）。

在意牙齒細節的女孩們，可以考慮德國百靈Oral-B GENIUS X智慧追蹤電動牙刷（櫻花粉）。這款美型牙刷不只外觀時尚，還搭載Oral-B特有圓頭旋轉震動技術，能清除最高達99.8%牙菌斑，每次刷完牙都有洗牙般的潔淨感受。液晶面板能顯示6種潔牙模式。此外，藍芽無線科技能連接手機app進行偵測刷牙位置和提供刷牙建議，並能串接iOS的「健康」app，打造一站式完整體驗。

手上的三倍券當然要最聰明地用好用滿，美麗不用分次、一步到位才能讓美貌加乘，快到SK-II櫃上進行免費肌膚檢測，只要十分鐘就可以深入了解自己的膚況、知道自己適合什麼樣的保養品，順便入手SK-II「PITERATM精華體驗組」，美出今夏新高度。預約連結：https://lihi1.com/DIhXp

*此篇與SK-II合作