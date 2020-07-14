雷雨彈灌4天！熱帶低壓挾水登陸「穿南台」時程表　降雨熱區出爐

記者許力方／綜合報導

熱帶低壓特報！中央氣象局持續針對今年第3個熱帶低壓（TD）發布颱風消息，14日晚間8時TD位在鵝鑾鼻南方約80公里海面上，未來將北上恐登陸南台灣，15日南部、台東整天有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，2個關鍵時間點預估下午2時就會接近陸地。氣象專家彭啟明分析，TD結構不佳高低層分離，不會發展成颱，東南部雨勢持續，台南高雄也會有陣雨。

氣象局預報，TD於14日上午8時生成，挾帶水氣北上，預估15日凌晨2時接近恆春半島陸地，右彎穿過南台灣，並於下午2時減弱消散，雖然強度逐漸減弱，但仍會為台灣附近帶來較多水氣，入夜起南部降雨機率提高，15日南部、東南部有間歇性陣雨或雷雨，並有局部大雨，各地午後雷陣雨變顯著，15、16日（周三、四）兩天中南台降雨都有增多趨勢。

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根據氣象局觀測，TD03目前位於鵝鑾鼻南方80公里海面上，以時速11轉24公里速度，像北轉東北移動，入夜至15日南部、東半部及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，恆春半島及綠島、蘭嶼有較強陣風。

氣象局表示，15日受熱帶性低氣壓影響，南部及台東地區一整天都是雲量偏多，並整天斷斷續續有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨出線機率，因環境整體偏西南風，加上熱帶低壓帶來水氣增多，中部上午也有機會出現局部短暫陣雨，整體而言，南部、東南部以外的區域整天仍為多雲到晴，因此中部以北的近山區平地、大台北盆地及宜花地區的內陸或縱谷區仍可能出現局部36度以上高溫，午後雷陣雨仍以各山區，北部、東北部地區近山區平地為主。

預估16至18日（周四至六）水氣逐漸減少，但西南風仍影響，迎風面的中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區、北部及東北部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生機率。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，目前熱帶低壓結構仍不佳，呈現高低層分離，不會發展成颱，預計深夜會接近恆春半島，東南部雨勢持續，台南、高雄也會有陣雨機會；15日上半天熱帶低壓從東部海面北上，快速減弱消散，殘留的水氣配合西南風，迎風面中南部仍有短暫雨，尤其清晨到上午期間，高屏將有一波較明顯降雨，沿海到平地易有較大雨勢發生。

彭啟明指出，16日雖然熱帶低壓遠離，但受到西南風水氣影響，中南部沿岸到市區在清晨到上午仍要留意短時較的雨勢，中北部山區午後的熱對流還是會發展得旺盛，提醒民眾盡量避免到山區附近。