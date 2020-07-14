黃偉哲、潘孟安攜手力推南旅屏遊　黃偉哲：讓你有券花到沒券回味無窮！

▲台南市長黃偉哲與屏東縣長潘孟安攜手出擊，組成觀光聯盟陣營，帶台南、屏東農特產品北上行銷推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化觀光旅遊效益，台南與屏東強強聯手，帶頭振興南台灣觀光旅遊，台南市長黃偉哲與屏東縣長潘孟安攜手出擊，14日在台北市長官邸藝文沙龍表演廳組成觀光聯盟陣營，領軍台南市觀光吉祥物「魚頭君」、統一獅吉祥物「萊恩」及屏東縣吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」，帶台南、屏東農特產品北上行銷推廣。

台南市觀旅局長郭貞慧、屏縣交通旅遊處長黃國維、KLOOK資深市場行銷總監林耀民、KKday執行長陳明明、各家旅行旅宿業者及立委林俊憲等各界來賓皆到場共襄盛舉，盼南旅屏遊再創觀光佳績。

黃偉哲市長表示，暑假是國旅的旺季，歡迎大家來台南、屏東度過一個快樂溫暖又很愜意的暑假，讓身心得到最好的舒展，而且還能享有超多好康、千種優惠、萬種獎品，不管大家是屏進南出或南進屏出通通都歡迎、通通都讓你盡興玩，也期待南旅屏遊強強聯手，將來能夠互相輝映，配合三倍券消費熱潮，讓國旅能夠再創高峰。

台南及屏東觀光聯合行銷，首波誠意推出「南屏友•旅屏遊•尋覓南旅屏遊酷卡集章抽好禮」活動，民眾只要於7月15日至8月15日間旅行台南與屏東各10處精選著名景點，如關子嶺溫泉、四重溪溫泉、墾丁國家公園、奇美博物館等，並完成兩縣市的戳章投入摸彩箱，即有機會抽中iPhone XR與Nintendo Switch動物森友會特別版等大獎，獎品豐富多元，歡迎大家呼朋引伴揪團參與。





活動現場除了介紹酷卡活動外，也安排台南吉祥物「魚頭君」、「萊恩」及屏東吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」進行表演，同時舉辦南屏雙城農特產品展示會，希望將南台灣誘人的美食、精彩的景點及鄉民的熱情傳遞給北部朋友，吸引更多遊客前來擠爆南台灣。

觀旅局長郭貞慧指出，透過與屏東共同推出酷卡集章活動，能吸引北部的自由行旅客按圖索驥，探訪南屏招牌小吃美食與經典景點，更能深入體驗南台灣自然閑靜與在地風情，感受南台灣溫暖的人情味。本次藉由跨域合作，南屏雙城在資源互利與互補下將能發揮最大的觀光效益，再創旅遊高峰。

市長黃偉哲表示，縣市觀光要強強聯手，城市相互合作才能開創旅遊新話題。台南的美食及歷史古蹟海內外聞名，而屏東的自然生態也是世界級，希望透過這次合作，建立良好的往來關係，一同拼觀光，一同拼經濟，在國境未解封前，讓南部觀光推向全台，未來更邁向國際。

屏東縣長潘孟安表示，南旅屏遊是雙城聯手很重要的一個旅遊主題，兩個城市有各自的特色優點，相信會為國人帶來不一樣的遊程，在後疫情時代開啟防疫新生活－台南屏東快樂遊，誠摯邀請大家南旅屏遊不見不散！

超級經典、一用上癮

